В России до сих пор нет единой системы оценки профессиональных компетенций учителей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на "круглом столе" в ЦИК партии "Единая Россия".

- Национальная система учительского роста, которая должна быть внедрена в 2024 году, предполагает формирование индивидуальных образовательных траекторий для каждого учителя, направленных на устранение его профессиональных дефицитов. Но как их выявить? Сейчас на федеральном уровне отсутствует такая технология, которая позволяет определить реальный уровень компетенции учителей, - отметил Сергей Кравцов.

По его словам, все страны, входящие в десятку лучших по качеству общего образования (Австралия, Южная Корея, Сингапур, Япония, Германия и другие), проводят оценку компетенции учителей. И эта технология является важной частью их профессионального экзамена на должность учителя, частью процедуры аттестации. В России же аттестация зачастую проходит формально и не отражает того, насколько хорошо учитель владеет своим предметом, умеет ли работать с детьми.

- Мы понимаем, что есть учителя, которые нуждаются в предметной и методической подготовке. Поэтому одна из актуальных задач развития системы образования - это внедрение новых технологий, позволяющих качественно и объективно оценить работу педагогов и помочь им, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Что касается последнего исследования Рособрнадзора, которое вызвало большой общественный резонанс, а именно: как учителя владеют своим предметом, Сергей Кравцов подчеркнул: оно еще не завершено, его результаты еще анализируются. Напомним, в нем участвовали около 20 тысяч педагогов. Они выполняли работы по девяти предметам, в том числе математике, русскому языку, обществознанию... В итоге оказалось, что половина учителей, которые писали работу по математике и информатике, с заданиями не справились.

- Подобные исследования мы начали проводить с 2015 года. Разработан единый подход к требованиям, обновлен инструментарий оценочных процедур, - рассказал Сергей Кравцов. - Всех учителей - участников исследования мы попросили оставить отзыв и оценить исследование по 12 критериям. Большинство оценок были положительными. Уверен, что учителя, используя свои результаты, повысят квалификацию и восполнят существующие дефициты.

Важно понимать, что прошедшее исследование далеко не последнее. Планируется, что к 2020 году Рособрнадзор должен разработать и апробировать по всем школьным предметам Единые федеральные оценочные материалы. Если коротко - ЕФОМы. Для обычного "уха" эта аббревиатура пока звучит странно. Но через пару лет она станет такой же привычной, как и ЕГЭ. Эти материалы станут ключевым элементом новой модели аттестации учителей и Национальной системы учительского роста. Планируется, что в каждом регионе будут созданы центры непрерывного развития профессионального педагогического мастерства и аттестационные центры. В них каждый учитель сможет получить независимую оценку своим знаниям и умениям, понять, какие у него есть пробелы, и устранить их.

- Чтобы учитель был готов работать с любым ребенком, он должен расти. Поэтому наша задача - создать такие условия работы в школах, чтобы у всех детей были равные возможности для получения качественного образования, - говорит заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Ольга Баталина. - Что нужно педагогу, чтобы профессионально самосовершенствоваться? Насколько ему подставляют плечо институты развития образования? Насколько их набор возможностей востребован, полезен, доступен для учителя? Где и как педагоги должны приобретать профессиональную литературу? Как они должны погружаться в новые возможности? На все эти вопросы мы вместе должны искать ответы.

- Важно вернуть право на реальное повышение квалификации педагогам. К сожалению, во многих регионах это превратилось в формальную процедуру. Учителей собирают на курсы, которые длятся час-два. При этом нет задачи найти и восполнить реальные пробелы , - считает координатор федерального проекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова. - К нам поступает очень много вопросов от родителей, действительно ли качественное образование получают дети. И нужно признать, что проблемы есть. Есть дифференциация доступности образования в регионах. Есть непонимание педагогами целей и задач, траектории развития системы образования. А без их участия принимать решения невозможно. Поэтому здесь нужен общественный консенсус.