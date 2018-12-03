Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по качеству детских игрушек

В преддверии Нового года и зимних каникул Роспотребнадзор традиционно проводит Всероссийскую "горячую линию" по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков.

С 3 по 21 декабря по телефонам "горячих линий" региональных управлений Роспотребнадзора можно будет получить информацию о том, как выбрать и где купить самые качественные детские одежду, обувь, игрушки, сладкие подарки, карнавальные костюмы, пиротехнику. Каким образом лучше заказывать аниматоров и когда их услуги будут дешевле.

Информация о режиме работы и контактные телефоны "горячих линий" размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".