Россияне назвали Топ-5 условий для качественной жизни

Здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания - эти пять критериев, по мнению россиян, определяют качество жизни населения страны. Такие данные были получены в ходе опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией Bayer (есть в распоряжении "РГ").

Такой показатель как "здоровье" набрал 4,69 балла по пятибалльной шкале. Безопасность - 4,61 балла, стабильный заработок - 4,55 балла, экология - 4,52 балла, а качество и доступность продуктов питания - 4,51 балла.

Сводный индекс удовлетворенности качеством жизни, рассчитанный на основе приведенных оценок, в 2018 году остался на уровне прошлого года - 62 пункта из 100 возможных (61 п. в 2017 году). Максимальные значения индекса - среди молодежи от 18 до 24 лет - 66 пунктов, минимальные - среди граждан пенсионного возраста (59 пунктов) и жителей городов-миллионников (60 пунктов).

Ключевым фактором увеличения продолжительности жизни, по мнению россиян, является доступность качественной медицинской помощи - такого мнения придерживаются 64 процента опрошенных.

Различные компоненты здорового образа жизни (отсутствие вредных привычек, физическая активность и спорт, а также здоровое питание) назвала половина или более опрошенных (50-56 процентов). Также 57 процентов указали на важность хорошей экологической обстановки.

Наиболее ожидаемой от государства мерой продления активного долголетия является расширение доступа к современным медицинским технологиям - ее называл каждый второй россиянин (52 процента). Помимо этого, 40 процентов считают важным развитие программ профилактики заболеваний и здорового образа жизни, а чуть меньше (39 процента) напоминают о необходимости обеспечения социальной активности и досуга граждан.