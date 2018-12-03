Россияне описали черты "идеального работодателя"

Новости

Власти Мексики продают самолет президента, чтобы покрыть расходы 08:11
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Чите 07:55
Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ДАИШ 07:31
В Беларуси обнаружены полмиллиона бездельников 06:31
Мать и двое детей погибли в ночном пожаре в Хабаровском крае 06:22
В Словакии арестованы 12 активистов Greenpeace 06:17
В Приамурье возбудили уголовное дело о смертельном ДТП с автобусом 05:49
СМИ: Истребитель F-35 может поссорить военных США и Великобритании 05:44
Спектакли и лекции пройдут в рамках фестиваля "Территория. Сахалин" 05:34
Торнадо обрушился на штат Иллинойс 05:06
Тихоокеанский флот стал лучшим в ВМФ России 04:46
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми высокими и низкими зарплатами 04:25
Крайне правые впервые в истории вошли в парламент Андалусии 04:22
На Комсомольской трассе ограничили движение транспорта 04:12
Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить "все его желания" 03:36
Посольство РФ в Лондоне оценило участие британцев в спецоперации на Украине 03:12
В Тульской области три человека погибли в ДТП 02:39
SANA: Коалиция США нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии 02:18
Иран заявил о намерении продолжать ракетные испытания 01:17
Девушка получила ранения в результате стрельбы в Торонто 00:43
Иностранцы-нарушители задержаны на военной базе в Швеции 00:20
В Москве вандалы с кувалдами разгромили церковную лавку 02.12.2018
УЕФА утвердил новый клубный турнир 02.12.2018
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть машин 02.12.2018
Ле Пен предложила распустить парламент Франции, чтобы остановить протесты 02.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
03.12.2018 07:00
Рубрика: Экономика

Россияне описали черты "идеального работодателя"

Текст: Марина Гусенко
Возможность построения карьеры стала за последний год для россиян важнее, чем стабильность компании, где они трудятся, и дружба в коллективе. Это выяснили эксперты аналитического центра НАФИ (есть в "РГ"). Также респонденты пояснили, какого работодателя они считают идеальным.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Работодателям дадут по миллиону рублей за привлечение работников

Итак, ключевые характеристики "идеального" работодателя - это высокая зарплата и хороший социальный пакет. Эти варианты среди работающих выбрали соответственно 75 процентов и 63 процента опрошенных. Впрочем, молодые люди в возрасте 18 лет-24года выбирали эти критерии реже (63 процента и 52 процента соответственно).

Важность возможности построения карьеры отметили 45 процентов респондентов, в прошлом году их было 39. Карьерный рост особенно важен для тех, кто имеет высшее образование (55 процентов), для молодых людей 18-34 года (54 процента).

Стабильность компании (экономическая устойчивость, отсутствие опасений сокращения персонала) стала менее важна для россиян по сравнению с прошлым годом (сокращение на семь процентных пунктов до 51 процента).

Фото: depositphotos.com
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми высокими и низкими зарплатами

Возможности профессионального роста на работе, а также обучение, которое работодатель предлагает сотрудникам, остались в приоритете для каждого четвертого работающего россиянина (25 процентов и 24 процента соответственно).

По сравнению с прошлым годом для россиян снизилась значимость дружеских отношений в рабочем коллективе (данный пункт в приоритете для 29 процентов опрошенных, сокращение - семь процентных пунктов).

Такие факторы, как размер компании, наличие развитой корпоративной культуры, статус работы и уровень полномочий, наименее важны для россиян при оценке работодателя.

Экономика Работа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми высокими и низкими зарплатами
Путин рассказал об общении с Трампом в Аргентине
МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма
Российские журналисты напугали британских военных
Нетаньяху опроверг обвинения в коррупции