Россияне стали рекордсменами по покупке подштанников из Китая

Россияне купили через китайские интернет-магазины в "черную пятницу" 17 тысяч пар подштанников. Об этом сообщает китайская торговая интернет-площадка AliExpress. Из-за этого в Сети россиян назвали "кальсонными шопоголиками".

Как оказалось, особой популярностью среди наших соотечественников пользуются модели с дополнительным утеплением. При этом 70 процентов покупателей из России моложе 44 лет.

Среди китайцев распространено представление о русских как о воинственном народе, не боящемся холода. Поэтому массовый спрос на кальсоны вызвал немалое удивление в КНР. "Оказывается, в России тоже мерзнут, стоит ли считать их такими уж воинственными?" - пишут в китайских соцсетях.

При этом в самом Китае подштанники считаются старомодными и некрасивыми, из-за чего молодежь стремится их не носить, даже на севере КНР, где зимой стоят морозы.



