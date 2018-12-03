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03.12.2018 14:03
Рубрика: В мире

Россияне стали рекордсменами по покупке подштанников из Китая

Россияне купили через китайские интернет-магазины в "черную пятницу" 17 тысяч пар подштанников. Об этом сообщает китайская торговая интернет-площадка AliExpress. Из-за этого в Сети россиян назвали "кальсонными шопоголиками".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Россияне научились извлекать выгоду из "Черной пятницы"

Как оказалось, особой популярностью среди наших соотечественников пользуются модели с дополнительным утеплением. При этом 70 процентов покупателей из России моложе 44 лет.

Среди китайцев распространено представление о русских как о воинственном народе, не боящемся холода. Поэтому массовый спрос на кальсоны вызвал немалое удивление в КНР. "Оказывается, в России тоже мерзнут, стоит ли считать их такими уж воинственными?" - пишут в китайских соцсетях.

При этом в самом Китае подштанники считаются старомодными и некрасивыми, из-за чего молодежь стремится их не носить, даже на севере КНР, где зимой стоят морозы.

 

В мире Восточная Азия Китай
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