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03.12.2018 20:22
Рубрика: Спорт

Бросаем точно

Женская сборная России одержала вторую победу на чемпионате Европы и гарантировала себе участие в основном раунде турнира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Во Франции продолжается чемпионат Европы по гандболу среди женских команд. Сборная России одержала вторую победу на первенстве, в непростом поединке одолев команду Черногории - 24:23.
Женская сборная России на ЧЕ-2018 поборется за прямую путевку на Олимпиаду 2020 года. Фото: РИА Новости Женская сборная России на ЧЕ-2018 поборется за прямую путевку на Олимпиаду 2020 года. Фото: РИА Новости
Женская сборная России на ЧЕ-2018 поборется за прямую путевку на Олимпиаду 2020 года. Фото: РИА Новости

Благодаря победе наша команда гарантировала себе попадание в основной раунд турнира. Ну а групповой этап россиянки завершат сегодня поединком со сборной Словении.

Комментируя исход валидольного поединка с Черногорией, главный тренер сборной России Евгений Трефилов был предельно откровенен с пресс-службой Федерации гандбола России.

Ожидали, что матч получится настолько тяжелым и нервным?

Фото: www.fiba.basketball
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Евгений Трефилов: Ожидал, что будет даже хуже.

В смысле?

Евгений Трефилов: Думал, что может случиться проигрыш.

Почему?

Евгений Трефилов: Интересы Черногории и Франции после первого тура сошлись. Всем было выгодно, чтобы мы проиграли. Нас судила бригада из Хорватии. А я хорошо помню географию. Правда, признаю, что в концовке, когда нам дали двухминутное удаление, допустил ошибку. Почему-то мне казалось, что второй тайм-аут я взял до 55-й минуты встречи. Не посмотрел на табло, это моя ошибка. В этот момент, когда мы вели в счете, а мяч был у нас за полторы минуты до конца матча, хотел дать игрокам задание атаковать до тех пор, пока арбитры не поднимут руки, а потом постараться отбиться. Но так получилось, что мяч оказался у Черногории, и отбивались мы. Спасибо девушкам. Они работали до конца, до самой последней минуты. В итоге черногорки потеряли мяч в самой концовке, что позволило нам победить.

Вам не показалось, что наша команда после победы над Францией выглядела несколько расслабленной?

Евгений Трефилов: Мы все живые люди. Эту ситуацию так сразу не переломить. Но вторая половина второго тайма у нас получилась.

Как вам игра лидеров - Анны Вяхиревой, Юлии Манагаровой, Анны Седойкиной?

Евгений Трефилов: У нас было много сумбура, много мячей выбросили. Вроде бы реализация атак у нас была неплохая. Но Черногория - опытная команда, которая отвечала голом на наш гол, доводила свои атаки до логического завершения. Только последняя атака, которая решила судьбу матча, у них не получилась.

Можно сказать, что героиней встречи стала Марина Судакова, которая забросила два решающих мяча. Как пришла мысль выпустить ее на площадку?

Евгений Трефилов: Мы видели, что Юлия Манагарова, отыгравшая весь матч, в концовке устала. Также мы видели, что сборная Черногории стала придерживать Дарью Дмитриеву, Анну Вяхиреву. А Марина Судакова осталась неприкрытой. Мы договорились, что она бросит так, как надо. Речь шла о том, чтобы бросить "по ушам" вратарю, а не куда-нибудь. Марина сделала все так, как задумывалось. Хорошо, что она забросила свои первые мячи на чемпионате Европы.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в семи городах Франции. Полуфиналы и поединки за медали примет вмещающий 15 700 зрителей крупнейший парижский Дворец спорта Берси.

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По оценкам экспертов, главными кандидатами на победу в турнире, помимо сборной России, являются команды Норвегии и Франции. Формула турнира такова, что с Норвегией, а также с такими командами, как Голландия, Испания, Румыния или Венгрия, подопечные Евгения Трефилова могут встретиться только в Париже в полуфинале.

После завершения группового этапа в Нанси три лучшие команды группы "В" отправятся в Нант, где их соперниками станут три сборные из квартета Сербия, Дания, Швеция, Польша. Практика показывает, что для выхода в плей-офф может хватить семи очков, а четыре победы в пяти матчах дают стопроцентную гарантию полуфинала.

Наша сборная - четырехкратный чемпион мира, Франция - двукратный. А вот на европейской арене успехи соперников скромнее - всего по три медали: у нас "серебро" и две "бронзы", у француженок - три "бронзы".

В последний раз в призеры Евро сборная России попадала в 2008 году. В Македонии наши девушки в матче за "бронзу" обыграли сборную Германии. С тех пор россиянкам не удавалось пробиться даже в полуфинал.

Думается, что в этом году у нашей команды есть все шансы исправиться, ведь победитель ЧЕ-2018 получит прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио, а три призера первенства освобождаются от отбора на предолимпийский чемпионат мира 2019 года.

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