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03.12.2018 19:54
Рубрика: Власть

НАТО с мечом

Нашим военным расскажут об учениях в Дании
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Группа российских офицеров отправилась в Данию, где в рамках Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности они проведут международную инспекцию некоторых армейских гарнизонов.

Начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил нашей газете: "Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Площадь такого района охватит около 15 тысяч квадратных километров".

По словам Рыжкова, российские офицеры посетят в Дании учебные центры и полигоны. Специально для них местные военные организуют брифинги, на которых в том числе расскажут о натовских маневрах White Sword - "Белый меч".

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Это войсковое многонациональное учение подразделений из состава Сил быстрого реагирования НАТО генералы альянса систематически проводят на севере Западной Европы, в том числе на территории Дании.

Как утверждают в Брюсселе, они помогают формированию высокого уровня взаимодействия между странами-членами НАТО, а также способствуют интеграции воинских частей, входящих в Силы реагирования альянса.

Официально маневры White Sword не направлены против конкретной страны.

Однако сам характер этих военных учений, их интенсивность и география проведения (как правило, не так далеко от российских границ) говорят за то, что северные маневры НАТО устраиваются в попытке давить на нашу страну.

Власть Безопасность Армия Россия и НАТО
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