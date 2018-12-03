Начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил нашей газете: "Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Площадь такого района охватит около 15 тысяч квадратных километров".
По словам Рыжкова, российские офицеры посетят в Дании учебные центры и полигоны. Специально для них местные военные организуют брифинги, на которых в том числе расскажут о натовских маневрах White Sword - "Белый меч".
Это войсковое многонациональное учение подразделений из состава Сил быстрого реагирования НАТО генералы альянса систематически проводят на севере Западной Европы, в том числе на территории Дании.
Как утверждают в Брюсселе, они помогают формированию высокого уровня взаимодействия между странами-членами НАТО, а также способствуют интеграции воинских частей, входящих в Силы реагирования альянса.
Официально маневры White Sword не направлены против конкретной страны.
Однако сам характер этих военных учений, их интенсивность и география проведения (как правило, не так далеко от российских границ) говорят за то, что северные маневры НАТО устраиваются в попытке давить на нашу страну.