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Рубрика: В мире

Дружбу разорвут 1 апреля

Российско-украинский договор о дружбе передан в Раду
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Столичный выпуск №7735 (272)
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Рады закон N 0206 о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Фото: Яна Лапикова/РИА Новости
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Имеющий статус неотложного, документ опубликован на официальном сайте парламента. Согласно короткому тексту, Порошенко прекращает действие договора с 1 апреля 2019 года. То есть договор перестанет действовать по истечении очередного десятилетнего срока, и, как легко заметить - на следующий день после первого тура президентских выборов на Украине. С точки зрения процедуры отдельный президентский закон и одобрение его Радой являются уже избыточными, однако Порошенко все-таки решил провести это решение через парламент. Как полагают местные СМИ, тема разрыва договора о дружбе с Россией будет использована им в ходе избирательной кампании.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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