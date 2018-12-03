Российско-украинский договор о дружбе передан в Раду

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Рады закон N 0206 о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Имеющий статус неотложного, документ опубликован на официальном сайте парламента. Согласно короткому тексту, Порошенко прекращает действие договора с 1 апреля 2019 года. То есть договор перестанет действовать по истечении очередного десятилетнего срока, и, как легко заметить - на следующий день после первого тура президентских выборов на Украине. С точки зрения процедуры отдельный президентский закон и одобрение его Радой являются уже избыточными, однако Порошенко все-таки решил провести это решение через парламент. Как полагают местные СМИ, тема разрыва договора о дружбе с Россией будет использована им в ходе избирательной кампании.