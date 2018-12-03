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03.12.2018 17:54
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

Розничные инвесторы выбирают ПИФы облигаций

Текст: Кира Камнева
В третьем квартале 2018 года стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов увеличилась на 0,6 процента, до 770,1 миллиарда рублей, отмечается в сообщении Банка России. Темп прироста СЧА ПИФов замедлился на фоне снижения темпов роста СЧА открытых ПИФов (до 4,7 процента в третьем квартале, с 16,5 процента кварталом ранее) и уменьшением СЧА закрытых ПИФов (минус 2,4 процента за квартал).

Как отмечают в ЦБ РФ, низкие темпы роста СЧА ПИФов были, в частности, обусловлены изменением рыночной конъюнктуры. Наибольшую долю в структуре ПИФов занимают долговые ценные бумаги, которые упали в цене.

Общее количество владельцев паев ПИФов для неквалифицированных инвесторов увеличилось за третий квартал на 2,3 процента, до 1,6 миллиона, в первую очередь за счет притока клиентов в открытые ПИФы (плюс 6,8 процента, до 600 тысяч).

По данным Investfunds, с января по октябрь этого года ПИФы акций привлекли 18,5 миллиарда рублей, ПИФы облигаций - 54,2 миллиарда.

В сентябре на Московской бирже начали торговаться паи первого в России биржевого ПИФа, который следует индексу Московской Биржи полной доходности "брутто". Стоимость чистых активов этого ПИФа на конец третьего квартала, по данным ЦБ РФ, составила 212,8 миллиона рублей.

Маркет-мейкером и уполномоченным лицом биржевого фонда выступает Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. На сайте Московской биржи в режиме онлайн раскрывается подробная информация о составе портфеля ценных бумаг индекса, являющегося базовым активом нового фонда.

Отличие биржевого ПИФа от открытых в том, что он пассивно управляемый, а задача управляющего - следить, чтобы структура фонда максимально точно соответствовала структуре индекса. В открытом ПИФе обычно управление активное: управляющий сам определяет, какие ценные бумаги купить в фонд, а также моменты покупки и продажи.

Вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов отметил, что биржевые фонды - один из главных трендов мира инвестиций и в России обладают большим потенциалом развития.

"Биржевые фонды завоевывают все большую популярность на международных финансовых рынках, прежде всего среди частных инвесторов, так как дают возможность диверсификации инвестиций даже при небольшой сумме вложений, - подтвердил и председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. - Этот вид инвестиций активно развивается и в России - на Московской бирже уже активно торгуются 14 иностранных ETF. Надеемся увидеть новых провайдеров и новые фонды, для создания которых биржа готова предлагать свои продукты и разрабатывать дополнительные индикаторы".

Экономика Финансы
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