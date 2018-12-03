Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 454-ФЗ "Об особенностях перечисления в 2019 году доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2018 года"

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Доходы, полученные в 2019 году Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2018 года, подлежат перечислению Центральным банком Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 августа 2019 года.

Статья 2

Часть прибыли Центрального банка Российской Федерации, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2020 году в соответствии с частью первой статьи 26 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", уменьшается на сумму средств, перечисленных в 2019 году в федеральный бюджет в соответствии со статьей 1 настоящего Федерального закона.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин