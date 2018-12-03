Семилетний мальчик стал самым высокооплачиваемым блогером на YouTube

Издание Forbes опубликовало свежий рейтинг самых высокооплачиваемых авторов каналов на видеосайте YouTube. Первое место в списке занял семилетний мальчик по имени Райан, ведущий вместе со своими родителями канал Ryan Toys Review с обзорами детских игрушек.

За год видео на канале Райана просмотрели около 26 миллиардов просмотров, а доход популярного мальчика достиг 22 миллионов долларов, или почти полтора миллиарда рублей.

YouTube предлагает несколько видов дохода авторам каналов. Во-первых, авторы каналов могут самостоятельно рекламировать товар или услугу. Во-вторых, перед видео YouTube может вставлять короткие рекламные ролики, а во время воспроизведения может демонстрироваться баннер. В-третьих, зрители могут жертвовать деньги авторам видео.

Музыкально-комедийный видеоблогер по имени Джейк Пол занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых видеоблогеров. С 17 миллионами подписчиков его годовой заработок составил более 21 миллиона долларов.

Около 20 миллионов долларов заработали создатели канала Dude Perfect, известные своими трюками с использованием бытовых предметов. На сам канал подписано почти 37 миллионов человек.

Обзорщик игр Дениел Миддлтон, автор канала DanTDM с 20 миллионами подписчиков, за год заработал около 18 миллионов долларов. Музыкант Джеффри Стар благодаря активности своих 11 миллионов фолловеров, заработал примерно столько же, сколько и Миддлтон.

В десятку самых богатых видеоблогеров мира также вошли каналы Markiplier (17,5 миллионоа долларов), Vanoss Gaming (17 миллионов), Jacksepticeye (16 миллионов долларов), PewDiePie (15,5 миллиона долларов) и Logan Paul (14,5 миллиона).