Шойгу: Активизировался делегационный обмен между военными РФ и Вьетнама

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу провел рабочую встречу с заместителем министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Нгуен Ти Винем. Беседа между военачальниками состоялась в понедельник в Москве.

"Мы готовы и далее развивать российско-вьетнамские отношения, особенно в свете того, что 2019 год станет перекрестным годом России и Вьетнама. Уверен, что наша встреча поспособствует дальнейшему укреплению дружественных связей между министерствами обороны двух стран в духе стратегического партнерства", - сказал Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства назвал Вьетнам давним партнером, отношения с которым носят особый, доверительный характер. Министр отметил также поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне.

"За последнее время активизировался делегационный обмен между нашими министерствами. В министерстве обороны России считают востребованным регулярное проведение стратегического диалога по вопросам обороны на уровне заместителей глав военных ведомств", - сказал Сергей Шойгу, добавив, что сегодня генерал Нгуен Ти Винь встретится в Москве также с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым.