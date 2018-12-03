Синоптики рассказали об усилении морозов до 52 градусов

Прошедшая неделя, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Москве и области была холоднее на 4-5 градусов. Но в воскресенье холодный циклон покинул столичный регион и ушел на север Казахстана. Морозы сразу же ослабели примерно на девять градусов.

Днем третьего декабря будет минус 3-5 градусов, пройдет небольшой снег. Во вторник четвертого декабря небольшой снег, облачно, ночью небольшой мороз, днем ноль - минус пять градусов. Пятого декабря небольшие осадки, ночью ноль - минус пять, днем потеплеет до минус трех - плюс двух градусов.

Во второй половине недели, шестого декабря, чуть-чуть подморозит, будет облачно, также с небольшим снегом, ночью минус 1-6, днем минус четыре - плюс один. В пятницу седьмого декабря небольшой снег, ночью и днем минус 1-6 градусов, и 8-9 декабря небольшой снег, минус 3-8 ночью и днем минус 1-6 градусов. "В целом погода в декабре в столичном регионе ожидается чуть выше нормы", - уточнила Людмила Паршина.

Совсем некомфортно будет на юге европейской территории: в Курской и Белгородской областях сильный снег, метель, ветер. В Краснодарском крае сильные осадки - от снега на севере региона до сильных дождей по Черноморскому побережью и ветра до 17-22 метра в секунду. На севере европейской территории морозы будут умеренные: по ночам минус 4-9, днем минус 2-7.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - по ночам минус 4-9, днем - ноль - минус пять. В Архангельской области холоднее: ночью минус 7-12, днем - минус 4-9 градусов.

В Приволжском округе минус 9-14 по ночам и минус 4-9 днем. А на юге Поволжья (Саратовская, Самарская области) морозы будут слабеть: к понедельнику на юге Поволжья ночью минус 9-14, днем минус 1-6 градусов.

На Дальнем Востоке циклон от берегов Камчатки перемещается в Тихий океан, но его влияние на Камчатку сохранится. Пройдет небольшой снег и днем умеренно прохладно - до минус восьми градусов. Будет идти снег с метелями на Чукотке. Но морозы ослабеют - в течение суток минус 5-10. На восточном побережье оттепель до плюс 3. А вот на западе Чукотки, в континентальных районах, морозно - до минус 30. Холодно и в континентальных районах Магаданской области - до минус 30-35 днем, а ночью при малооблачной погоде до минус 45 градусов. Даже для этих холодных районов это примерно на пять градусов ниже нормы.

Сильные морозы по ночам ожидаются в начале недели в Якутии: на северо-востоке ночью до минус 52 градусов, днем минус 43-48 градусов. В начале следующей недели похолодает на десять и более градусов и на западе региона, куда придет холод из северных районов Красноярского края, - ночью до минус 43, днем до минус 38 градусов.

Холодно и на юге Дальнего Востока - в Амурской области и Хабаровском крае днем минус 10-15 градусов. Но в воскресенье с запада начнет поступать теплый воздух, морозы ослабеют до минус 2-7, на юге Хабаровского края до нуля градусов. В Приморье тепло - до плюс десяти градусов. Без существенных осадков.

Минус 3-8 на юге Сахалина. На Курильских островах минус 2-4 градуса. С воскресенья началось потепление.

Настоящая зима пришла в Сибирь. Похолодание началось там уже в конце ноября: температура на севере Западной Сибири была ниже климатической номы на 6-8 градусов. По югу Сибири вслед за циклоном продвигается антициклон, который принес похолодание в центр России и идет на север Казахстана. Холодный антициклон продвигается и по западной части Сибири. На юге Тюменской области днем минус 5-10 градусов, небольшой снег. В Омской области днем минус 5-10 градусов, местами пойдет снег. В Новосибирской и Кемеровской областях после резкого похолодания в воскресенье станет не так ветрено, но очень холодно - днем до минус 23 градусов. На юге Красноярского края будет проходить атмосферный фронт со снегом. На севере центральных районов края до минус 40 и ниже.

На севере Западной Сибири - в автономных округах - Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском - потеплеет на 5-10 градусов.

А вот на севере Красноярского края погоду будет определять арктический антициклон, поэтому сюда перекочевывает полюс холода. Эвенкию ждет стужа - по ночам до минус 50, днем минус 45 градусов. На юге Таймыра тоже будет малооблачно и минус 40-45 градусов. В Иркутской области ветрено и холодно - днем минус 14-19 градусов. В Томской области ночью до минус 40.

На Урале днем небольшие морозы - минус 3-8 градусов. Небольшой снег и умеренный ветер.