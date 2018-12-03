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Смартфон Xiaomi Mi8 заметно подешевел

03.12.2018,  
14:11
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Крупный китайский интернет-продавец Suning Tesco, товары которого доступны и на AliExpress, объявил о снижении цен на флагманский смартфон Xiaomi Mi8. Аппарат подешевел на 520 юаней - это примерно 5000 рублей - и стоит теперь 2479 юаня, то есть около 24 тысяч рублей.

При этом речь идет не о базовой модификации смартфона, а о более продвинутой версии - с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, уточняет GizChina. Утверждается также, что цены вскоре снизят и другие продавцы. В официальном российском интернет-магазине Xiaomi такая же модель продается по цене 32 тысячи рублей.

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На AliExpress цены на Xiaomi Mi8 с 6/128 Гб памяти стартуют от 25 тысяч рублей за версию, на которой работает глобальная прошивка (Global ROM).

Флагман Xiaomi работает на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845, оснащен двойной основной камерой и 6,21-дюймовым AMOLED-экраном. Смартфон также поддерживает платежи через NFC. Ближайший конкурент - OnePlus 6, который стоит в России 28-29 тысяч рублей.

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