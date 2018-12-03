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03.12.2018 11:22
Рубрика: В мире

СМИ: Американец признался в покушении на Трампа

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Житель американского штата Северная Дакота сознался в том, что планировал покушение на президента США Дональда Трампа.

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить "все его желания"

Преступление планировалось совершить в сентябре прошлого года, как раз в то время, когда Трамп посещал нефтеперерабатывающий завод в городе Мандан для обсуждения налоговой реформы, сообщает "Газета.ру".

По данным издания The Hill, мужчина планировал перевернуть лимузин главы Белого дома при помощи краденного грузоподъемника. Комментируя слова подзащитного, адвокаты заявили, что он в то время переживал серьезный кризис и находился в нестабильном психическом состоянии.

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