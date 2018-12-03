СМИ: Американец признался в покушении на Трампа

Житель американского штата Северная Дакота сознался в том, что планировал покушение на президента США Дональда Трампа.

Преступление планировалось совершить в сентябре прошлого года, как раз в то время, когда Трамп посещал нефтеперерабатывающий завод в городе Мандан для обсуждения налоговой реформы, сообщает "Газета.ру".

По данным издания The Hill, мужчина планировал перевернуть лимузин главы Белого дома при помощи краденного грузоподъемника. Комментируя слова подзащитного, адвокаты заявили, что он в то время переживал серьезный кризис и находился в нестабильном психическом состоянии.