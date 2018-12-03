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Рубрика: В мире

СМИ: Истребитель F-35 может поссорить военных США и Великобритании

Фото: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Francisco J. Diaz Jr./U.S. Navy via AP Фото: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Francisco J. Diaz Jr./U.S. Navy via AP
Фото: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Francisco J. Diaz Jr./U.S. Navy via AP

Отношения между военными США и Великобритании могут серьезно испортиться из-за спора вокруг закупок американских истребителей F-35. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на свой источник в британском минобороны.

По данным журналистов, программа закупки включает 138 истребителей F-35 типа B (морского базирования). Однако, как утверждает источник телеканала, руководство королевских ВВС добивается, чтобы в программу были включены истребители и типа A (наземного базирования).

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Если данное требование будет выполнено, это приведет к сокращению числа эскадрилий, способных выполнять операции с борта авианосцев "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский", что, в свою очередь, подорвет авианосную программу страны.

Источник полагает, что такой шаг значительно снизит военный потенциал британских авианосцев и испортит отношения с США, которые считают ВМС Великобритании единственным равным флотом, способным управлять авианосцами, пишет РИА Новости.

Источник в минобороны Британии уточняет, что если англичане появятся на месте боевых действий без боеспособного авианосца, то это полностью дискредитирует их военные возможности.

"Если королевские ВВС получат F-35 варианта A в ущерб авианосцам, о чём они фактически и говорят, то в глазах США это будет выглядеть, как огромное предательство", - резюмирует собеседник Sky News. Он также напомнил, что США помогали Великобритании восстановить способность проведения военно-морских операций после того, как ее ВМС в 2010 году из-за экономии приостановили использование авианосцев.

Фото: R. Nial Bradshaw/wikimedia.org
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Стоимость одного палубного истребителя F-35 составляет 90 миллионов фунтов стерлингов, в то время как такие же истребители наземного базирования стоят на 20 миллионов дешевле. По мнению журналистов, не исключено, что британские военные пытаются сэкономить.

F-35 - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный для нужд ВВС США;  истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морских пехотинцев США и ВМС Великобритании и палубный для американских ВМС.

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