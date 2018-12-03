СМИ: Ким Чен Ын согласился посетить южнокорейский вулкан Халласан

Председатель Госсовета КНДР во время ответного визита в Южную Корею согласился посетить вулкан Халла, расположенный на курортном острове Чечжу. Представители Юга и Севера уже договорились об этом. Как выяснилось, Чечжу является родиной деда лидера Северной Кореи по линии матери. Сам визит же скорее всего состоится до конца текущего года.

Об этом со ссылкой на источники в правящей партии Южной Кореи сообщила газета "Чунан Ильбо".

Напомним, что в ходе визита президента Южной Кореи в Пхеньян в сентябре этого года Ким Чен Ын свозил Муна на священный вулкан Пэкту, расположенный на границе Китая и КНДР. Тогда же была достигнута договоренность, что Ким Чен Ын приедет в гости к Муну, в Сеул. В окружении южнокорейского лидера сочли "очень удачной" идею свозить Ким Чен Ына на южнокорейский потухший вулкан Халла, который расположен на курортном острове Чечжу. Недавно губернатор одноименной провинции уже побывал на вершине горы, лично оценив условия для доставки лидеров Юга и Севера.

Судя по всему, Ким Чен Ын очень хочет побывать на острове Чечжу, причем не только ради любования красотами, а также и из-за личных причин. По информации газеты "Чунан Ильбо", дед Ким Чен Ына по материнской линии - Ко Гён Тхэк родился в микрорайоне Понгэдон города Чечжу и прожил там до 1929 года. Потом он уехал в Японию, где у него родилась дочь Ко Ён Хи. Она в 1962 году приехала из Японии в КНДР и стала женой второго лидера КНДР Ким Чен Ира. От этого брака родились три ребенка, Ким Чен Чхоль, Ким Ё Чжон и собственно Ким Чен Ын. Правда другой дед нынешнего лидера КНДР - первый руководитель Страны чучхе Ким Ир Сен - был против этого брака, что является определенной проблемой для Ким Чен Ына в плане обеспечения легитимности. В любом случае в настоящий момент на Чечжу находится могила Ко Гён Тхэка, где, впрочем, нет его тела. Он умер в Японии, но на родине о нем помнят.

В этой связи ожидается, что во время приезда на Чечжу Ким Чен Ын посетит и эту могилу деда, а также его родные места, отдав дань памяти умершей в 2004 году матери, которую очень любил. Впрочем, есть и те, кто считает, что непосредственно на могилу Ким не пойдет, ограничившись лишь островом и вулканом. Прибытие на могилу будет означать Кимом признание того, что его мать - из Японии, тогда как официальная пропаганда КНДР предпочитает не упоминать этого факта.

По информации "Чунан Ильбо", Ким уже дал согласие на посещение Чечжу во время своего ответного визита в Южную Корею. "Наше правительство уже готовит программу подъема президента Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына на вулкан Халла", - отмечает издание со ссылкой на высокопоставленный источник в правящей партии.

Как оказалось, недавний ответный подарок Мун Чжэ Ина Ким Чен Ыну в виде 200 тонн мандаринов имел особый подтекст. Фрукты были выращены и доставлены непосредственно из Чечжу, что содержало намек на посещение острова. Их Мун направил Киму в ответ на две тонны грибов из северокорейских лесов, которые Ким преподнес лидеру Юга. "В ноябре, когда мандарины доставляли в Северную Корею, груз сопровождали секретарь президента по объединению Со Хо и замминистра объединения Чхон Хэ Сон. Они-то, передавая фрукты, и провели консультации с представителями Севера, договорившись, что Ким Чен Ына посетит Чечжу", - цитирует издание слова анонимного источника.

Сейчас же практическими вопросами подготовки к приезду лидеров на вулкан занимается губернатор одноименной с островом провинции Чечжу Вон Хи Рён, который уже лично сходил на вершину ради этого. Учитывая, что вулкан занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, то строить там площадку где угодно не получится, так как необходимо соблюдать требования по охране природы. В этой связи хотят либо высадить Муна и Кима непосредственно в кратер с вертолета либо построить где-то неподалеку временную площадку, от которой лидеры Юга и Севера дойдут пешком до кратера.

Есть некоторые предположения и по поводу других деталей визита. Ходят слухи о том, что одна из главных достопримечательностей Сеула, телевышка на горе Намсан, полностью будет закрыта на 13-14 декабря. Именно тогда ожидается приезд Ким Чен Ына в Сеул.

Но есть и другая точка зрения. 17 декабря исполнится семь лет с даты смерти отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира. В этой связи есть предположение, что Ким приедет в Сеул уже после этой даты, так как будет неудобно устраивать разные торжественные мероприятия накануне скорбной для Кима даты.

Одновременно в Сеуле эксперты считают, что в ходе встречи Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа, которая прошла на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, президент США одобрил визит Кима в Сеул. Мун Чжэ Ин также заявил, что Трамп попросил передать Киму, что президенту США лидер КНДР очень понравился, а США готовы дать Киму "все, что тот захочет", если Пхеньян согласится отказаться от ядерного оружия. Все это было воспринято как признаки того, что ответный визит лидера КНДР в Южную Корею скорее всего пройдет, как и ожидалось - до конца текущего года.