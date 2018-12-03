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3 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 455-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора""

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года N 429-ФЗ "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7478; 2017, N 50, ст. 7559) изменение, заменив цифры "2021" цифрами "2022".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин