Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 455-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора""

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в статью 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года N 429-ФЗ "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7478; 2017, N 50, ст. 7559) изменение, заменив цифры "2021" цифрами "2022".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Президент Российской Федерации В. Путин