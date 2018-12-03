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03.12.2018 04:25
Рубрика: Экономика

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми высокими и низкими зарплатами

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Опубликован список российских регионов, жители которых получают самую высокую и самую низкую зарплаты.

Выяснилось, что в целом по России 4,4% работников получают (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата по стране составляет 26,9 тысячи рублей в месяц. Лишь 17 регионов могут похвастаться зарплатами выше этого значения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном РИА Новости.
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Самые высокие зарплаты у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, где свыше 27% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц. Далее следуют Чукотский и Ненецкий АО и Магаданская область. Москва заняла пятую строчку.

В целом по России каждый пятый работающий житель получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан – 46%, далее следуют Карачаево-Черкесская Республика и ряд субъектов ЦФО.

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату от 17 до 44 тысяч рублей в месяц, именно в этом диапазоне получает зарплату половина россиян, еще четверть получает больше, а четверть – меньше.

Ранее россияне озвучили, сколько им нужно денег для счастья. По данным опроса, больше всех денег нужно среднестатистическому жителю Владивостока: около 208 тысяч рублей в месяц. Самыми скромными оказались финансовые запросы в Набережных Челнах и Оренбурге, жителям которых для полного счастья достаточно 116 тысяч рублей.

Экономика Работа Зарплата
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