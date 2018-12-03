Стали известны полуфинальные пары Лиги наций

Сборная Англии сыграет с Голландией в полуфинале Лиги наций по футболу. Вторую пару составили Швейцария с Португалией. Жеребьевка финальной стадии турнира прошла сегодня в Дублине.

Матчи пройдут с 5 по 9 июня следующего года в Португалии на двух стадионах - "Драгау" в Порту и "Афонсу Энрикеш" в Гимарайнше.

Проигравшие в полуфинале встретятся в матче за третье место. Если к концу основного времени матча счет будет равным, игра перейдет в дополнительное время. Если и это не поможет определить победителя, то судьба поединка решится в серии одиннадцатиметровых.

Помимо трофея, триумфатор финальной стадии получит бонус в размере 7,5 миллионов евро. Финалист заработает 6,5 миллионов, а два остальных участника турнира - 5,5 и 4,5 миллиона соответственно.