Страховщики настаивают на реформе ОМС

Медицинские страховщики хотят иметь возможность составлять рейтинги медицинских организаций и давать пациентам рекомендации по выбору больниц и клиник. Об этом говорится в стратегии развития страховой отрасли до 2021 года, разработанной RAEX и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). Документ утвердило годовое собрание ВСС.

В сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) должна быть разработана конкурентная рисковая модель, предусматривающая ответственность страховых медицинских организаций за финансовый результат деятельности по обеспечению населения медицинской помощью, отмечается в стратегии.

Современная российская модель финансирования здравоохранения может быть охарактеризована как смешанная. Она сочетает в себе как формальные институты ОМС, так и механизмы государственно-распределительной системы. При наличии в сфере ОМС конкурирующих страховых медицинских организаций их потенциал используется недостаточно, полагают авторы документа. Они не несут страховых рисков, выполняя важный, но ограниченный набор административных функций и не располагают механизмом влияния на повышение качества и эффективности работы больниц и клиник, поведение пациентов и на снижение издержек в сфере ОМС.

Помимо этого в действующей системе отсутствует связка между обязательным и добровольным медицинским страхованием - дублирование одних и тех же услуг в ДМС и ОМС не приводит к экономии ни бюджетных средств, ни средств граждан и организаций, которые являются страхователями по ДМС.

Разработчики стратегии считают важным определить четкие границы системы обязательного медицинского страхования. Как раз это позволило бы добиться синергии ДМС и ОМС, в частности, продуктов, "дополняющего ДМС", доступным гражданам с самым разным уровнем дохода. Таким образом, россияне могли бы использовать возможности двух систем - ОМС и ДМС.

Что касается возможности составлять рейтинги медучреждений и давать рекомендации пациентам по их выбору, то она позволит стимулировать конкуренцию между учреждениями здравоохранения и будет способствовать повышению качества и эффективности медицинской помощи.

В стратегии отмечается, что было бы правильным пересмотреть вопросы тарифообразования в системе ОМС, предоставив право страховым медицинским организациям дифференцировать тарифы в зависимости от качественных показателей оказания медицинской помощи.

"В системе ОМС много сделано в плане создания пациентоориентированной модели, но это не все, чего мы просим от государства, - отметил глава ВСС Игорь Юргенс на годовом собрании ВСС. - Рисковая модель, реально страхование, а не передаточная функция от Федерального фонда обязательного медицинского страхования к лечебным учреждениям пока в решающую стадию не вступила".

При этом более половины россиян считают ОМС значимой социальной гарантией государства. Каждый второй активно пользуется системой ОМС для получения медицинских услуг. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полисом ОМС пользуются 92 процента граждан. 56 процентов в последний раз обращались по нему в медучреждения менее года назад. О том, что у них нет полиса обязательного медицинского страхования, сказали всего два процента респондентов.

Наиболее востребованы застрахованными по ОМС следующие функции страховых представителей: контроль за качеством медицинских услуг, соблюдением сроков госпитализации (48 процентов) и информирование населения (42 процента).