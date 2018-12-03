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03.12.2018 11:43
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

"Жизнь" продадут по-новому

Текст: Ольга Туманова
В этом году страховщики утвердили стандарты продажи программ страхования жизни. Благодаря этому в договорах уже в январе-феврале должен появиться новый элемент - памятка для граждан. В ней просто и доступно будут описываться все характеристики приобретаемого полиса и возможные риски.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Новые стандарты страхования жизни Всероссийский союз страховщиков утвердил в июле. Применять их на практике страховые компании начнут в январе. Им было дано 180 дней для подготовки к работе в новых условиях.

Новые стандарты призваны решить проблему так называемого мисселинга, когда при продаже сложных страховых продуктов - в частности, инвестиционного или накопительного страхования жизни - клиентов намеренно или не намеренно вводят в заблуждение.

Как пояснял в интервью "Российской газете" вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов, стандарты вводят обязанность информировать клиента обо всех ключевых свойствах продукта в той форме, в которой заключен договор. Такие сведения будут содержаться в специальной памятке.

Если договор электронный, она будет появляться перед тем, как клиент нажмет кнопку "я согласен оплатить". Если письменный, памятка будет размещаться на первой странице, и человек, приобретающий полис, должен будет ее подписать.

Сейчас страхование жизни является основным драйвером рынка. По темпам роста оно обошло даже моторные виды. Однако в основном динамика обеспечивается за счет бурного развития инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) - продукта, позволяющего в дополнение к рисковой. По данным Банка России, премии страховщиков по инвестиционному страхованию жизни за 6 месяцев 2018 года выросли на 65 процентов по отношению к 2017 году и достигли 138 миллиардов рублей.

Большей частью такие продукты реализуются через банки. У регулятора есть вопросы к методам продаж. В ЦБ отмечают, что рост сегмента ИСЖ сопровождается значительным увеличением жалоб: в 2018 году их доля среди всех поступивших в Банк России обращение потребителей выросла более чем в два раза.

Именно поэтому регулятор также подготовил проект указаний, которые обязывают участников рынка раскрывать свойства программ страхования жизни в виде памятки и вводят некоторые другие требования. С начала 2019 года ЦБ планирует начать проверку исполнения этих требований через контрольные закупки.

По прогнозу рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), в 2018 году темпы прироста взносов по страхованию жизни составят около 35 процентов, объем рынка достигнет 450 миллиардов рублей. В 2019 году рынок страхования жизни вырастет еще на 28 процентов и достигнет 575 миллиардов рублей.

Накопительное страхование жизни продолжит демонстрировать стабильный рост на уровне 15 процентов в 2018 и 2019 годах. Инвестиционное страхование жизни прибавит в 2018 году по сравнению с 2017-м 45 процентов и достигнет 310 миллиардов рублей, в 2019-м постепенное затухание темпов прироста взносов продолжится, объем рынка составит 420 миллиардов рублей (+35 процентов), что будет обусловлено исчерпанием эффекта низкой базы. "Рост рынка страхования жизни замедляется, но рынок продолжает расти двузначными темпами, - считает Ольга Скуратова, директор по страховым и инвестиционным рейтингам рейтингового агентства "Эксперт РА". - В сегменте ИСЖ, который является основным на рынке страхования жизни, мы наблюдаем исчерпание эффекта низкой базы и замедление его роста второй год подряд. Пенсионное страхование жизни стагнирует и только страхование заемщиков на фоне снизившихся ставок по кредитам демонстрирует ускорение роста".

Основный риск, связанный с ИСЖ, который видит Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ, - это мисселинг. "В мае 2019 года в силу вступит базовый стандарт по защите прав потребителей на рынке страхования, обязательный для всех участников рынка, за соблюдением которого будет следить саморегулируемая организация. В нем есть ряд норм, связанных с ИСЖ, в частности, о том, какая информация доводится до потребителя о рисках и отсутствии гарантирования получения дохода по договору, чтобы избежать у клиентов иллюзии о том, что ИСЖ - это банковский вклад", - отметила замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Ненахова.

Экономика Финансы Рынок страхования
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