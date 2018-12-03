Страховщики верят в "цифру"

Доля сборов от продажи страховых продуктов в интернете в 2021 году должна вырасти до 18 процентов. Такая цель заложена в стратегии развития страховой отрасли до 2021 года, которую утвердило годовое собрание Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Для сравнения: в 2017 году доля электронного страхования в России не дотянула даже до трех процентов.

Внедрение электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с начала 2017 года привело к взрывному росту сегмента электронного страхования. По данным Российского союза автостраховщиков, в 2016 году, когда участники рынка продавали электронную "автогражданку" в добровольном порядке, было заключено всего 330 тысяч таких договоров. По итогам 2017 года эта цифра выросла до 2,7 миллиона договоров.

Сегодня более 80 процентов премий, полученных от продажи полисов в виде электронного документа, приходится именно на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). В этом смысле у рынка есть нереализованный потенциал, считают авторы стратегии.

Однако дальнейшее развитие этого сегмента, по их мнению, во многом упирается в законодательное регулирование. К примеру, в России пока не решен вопрос проведения полной идентификации клиентов, страховщики ограничены в использовании возможности автоматической проверки сведений по базам данных большинства федеральных органов власти. Кроме того, действует запрет на реализацию услуг по добровольному страхованию через страховых интернет-посредников и с привлечением сайтов-посредников, нет проработанной процедуры реализации онлайн-продаж юридическим лицам.

Если исключить эти барьеры, электронное страхование может стать драйвером рынка, полагают авторы стратегии. С одной стороны, это повысит доступность страховых услуг для граждан, с другой, позволит самим компаниям обеспечить снижение операционных расходов.

Сейчас не менее половины компаний уже направляют свои усилия на разработку личных кабинетов, мобильных приложений для клиентов. Но этот процесс требует дальнейшего стимулирования, прежде всего, с точки зрения изменения законодательства, подчеркивается в стратегии.