Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" в части определения коэффициента дифференциации и коэффициента удорожания медицинских услуг"