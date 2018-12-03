Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" в части определения коэффициента дифференциации и коэффициента удорожания медицинских услуг"
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