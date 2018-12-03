Тарифный коридор по ОСАГО предлагается значительно расширить

В этом году стали известны основные параметры и сроки реформы "автогражданки". Речь идет об изменении расчета коэффициентов бонус-малус и возраст-стаж, а также о расширении тарифного коридора по ОСАГО. Основные этапы реформы Банк России и Минфин планируют провести за три года.

Предполагается, что после всех этих изменений у каждого водителя будет только один коэффициент бонус-малус, а не несколько, как это зачастую происходит сейчас. Его предлагают устанавливать ежегодно. Сегодня это делается либо после наступления страхового случая, либо по истечении периода времени, когда был куплен полис. Если к моменту проведения реформы у автовладельца будет несколько коэффициентов бонус-малус, для него будет выбран самый низкий из них.

Сейчас значительная доля жалоб потребителей в части ОСАГО приходится как раз на некорректный расчет страховщиками коэффициента бонус-малус. В октябре 2018 года из 2,7 тысячи обращений, поступивших в Банк России по поводу работы страховщиков, 44 процента были связаны с неправильным присвоением этого коэффициента.

По коэффициенту возраст-стаж планируется расширить число градаций, чтобы сочетание наиболее и наименее рискованных показателей возраста и стажа существенно отличались. Чтобы избежать резкого скачка стоимости страховки для отдельных групп водителей, авторы реформы хотят сначала сдвинуть границы не более чем на пять процентов вниз и вверх относительно существующих значений, потом постепенно расширять их.

Тарифный коридор по ОСАГО предлагается расширить вниз и вверх на 20 процентов. По мнению ЦБ, это нужно для того, чтобы сделать тариф индивидуальным и справедливым для каждого конкретного автовладельца. Там считают, что страховые компании должны иметь возможность снижать стоимость полисов за безаварийную езду, и, соответственно, повышать ее для тех водителей, которые часто попадают в ДТП и приносят страховщикам большие убытки.

Средняя цена полиса в результате всех этих корректировок существенно не изменится, обещают в Банке России. Если она и повысится, то не более чем на 1,5 процента, уточнял зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он уточнил, что это результаты уже третьего по счету актуарного исследования.

Средняя премия по ОСАГО за девять месяцев 2018 года, по данным Российского союза страховщиков (РСА), составила 5703 рубля. За последнее время она снизилась на 10 процентов благодаря усилению конкуренции на этом рынке, поясняли в Российском союзе автостраховщиков. При этом общий размер выплат по ОСАГО снижается. За девять месяцев он сократился на 27 процентов, до 103,56 миллиарда рублей.