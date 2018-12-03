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Рубрика: В мире

Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить "все его желания"

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын знал, что он ему нравится, и пообещал, что выполнит все его пожелания после полной денуклиаризации Корейского полуострова, сообщает Reuters. Глава Белого дома попросил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина передать эти слова северокорейскому лидеру.

Фото: AP Photo/Pyongyang Press Corps Pool
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"Послание состоит в том, что президент Трамп имеет очень благоприятные взгляды на председателя Кима, и он ему нравится", - сказал южнокорейский президент журналистам на борту своего самолета, направлявшегося с саммита "большой двадцатки" в Аргентине в Новую Зеландию, где Мун Чжэ Ин начал трехдневный государственный визит в эту страну.

Мун Чжэ Ин собирается в ближайшее время принять Ким Чен Ына в Сеуле во время первого в истории визита главы КНДР в Южную Корею. Договоренность об этом была достигнута в начале 2018 года.

В свою очередь глава Белого дома, который встречался с Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне, заявил в субботу, что он, скорее всего, встретится с лидером Северной Кореи во второй раз в январе или феврале. Трамп добавил, что однажды он пригласит Кима в Соединенные Штаты.

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