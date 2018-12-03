Треть россиян разделяет ценности добровольчества

В Москве на ВДНХ 15 тысяч волонтеров из всех регионов страны и 120 зарубежных стран подводят итоги Года волонтера. В Международном форуме добровольцев приняли участие и члены российского правительства - вице-премьер Татьяна Голикова, министры просвещения Ольга Васильева, науки и высшего образования Михаил Котюков и здравоохранения Вероника Скворцова.

Волонтеры и на своем празднике продолжают учиться: для деловой и обучающей программы форума организовано более 50 площадок. Предусмотрен и яркий заключительный аккорд: в Национальный день волонтера, 5 декабря, состоится праздничный концерт с вручением премии "Доброволец России".

Год добровольца был придуман для того, чтобы люди, которые испытывают бескорыстную потребность делать добро, могли работать без помех. И надежды авторов идеи оправдались. Вот несколько говорящих цифр. По разным данным, в начале 2018 года насчитывалось от 5 до 7 миллионов добровольцев и 15 процентов взрослого населения подтверждали свое участие в волонтерской деятельности. Сегодня, по результатам исследований фонда "Общественное мнение", в нашей стране - более 14 миллионов волонтеров и 34 процентов взрослых граждан разделяют ценности добровольчества.

Сейчас в России действуют 50 организаций по поддержке волонтерства. Еще в 10 регионах они скоро начнут работу. Вокруг этих центров собираются неравнодушные люди из бизнеса, власти, некоммерческих организаций. Доброволец может получить там любую помощь, в том числе, и финансовую.

Один из примеров денежной помощи государства волонтерскому движению: по итогам конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 26 регионов получат субсидию из федерального бюджета на общую сумму 200 млн рублей. Конкурс будет проводиться каждый год до 2024 года включительно. С 2019 года общая сумма субсидий из федерального бюджета будет увеличена до 250 млн рублей.

Интересное и новое направление в добровольчестве - серебряное волонтерство. Это добрые дела, которыми занимаются наши люди после 55 лет. Для них ресурсные центры открыты в 20 регионах страны.

От своих бабушек и дедушек не отстает и молодежь. Только в рамках деятельности "Российского движения школьников" сегодня функционирует около 6500 детских объединений. И 192 тысячи школьников на себе испытали, как это здорово, - помогать окружающим. Впрочем, и в 350 российских университетах открыты волонтерские центры.

Чтобы понять, сколько всего в России сегодня людей добра, создали информационную систему "Добровольцы России" (добровольцыроссии.рф). Сегодня этот портал объединяет более 460 тысяч волонтеров, 12 тысяч организаций и 22 тысячи мероприятий и проектов.

Некоторые из них получили годовую поддержку и сопровождение. Это очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, менторская работа, помощь в реализации добровольческих проектов. Задача такой поддержки - сделать лучшие волонтерские проекты франшизами и распространить по всей стране.

И здесь уже есть результаты. Так Дмитрий Йоффе, руководитель "Чистых игр", в 2018 году вывел свой проект на международный уровень и подписал ряд соглашений с зарубежными государствами, в том числе Индией, Кенией и Малайзией. А Антон Медведев из Костромской области, автор проекта "Детские поликлиники", заручился поддержкой Минздрава РФ, и вскоре инициатива начнет реализовываться в других регионах.

В целом, конкурс "Доброволец России" в этом году побил все рекорды. В 2018 году на него было подано 15 839 заявок - это в 10 раз больше, чем в прошлый раз. Лауреатами конкурса стали 69 инициатив, организаций и добровольцев. Они получат гранты на развитие в размере до миллиона рублей. А победителям в младших возрастных группах подарят путевки во Всероссийские детские центры. Напомним, что в этом году 900 волонтерских проектов получили поддержку в размере 1,7 миллиарда рублей.

И еще о международном волонтерстве. В июле 2018 года программа Добровольцев ООН и Министерство иностранных дел Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет увеличено число российских граждан, работающих в структурах Организации Объединенных Наций в качестве международных волонтеров. И уже 19 россиян получили возможность приобрести международный опыт и помочь ООН. Они отправились в страны СНГ (Киргизия, Армения, Молдавия, Узбекистан), Африки (Эфиопия, Уганда, Зимбабве, Сенегал), Азии (Лаос, Мьянма, Фиджи, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд) и Ближнего Востока (Иордания, Палестина).