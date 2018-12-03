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Рубрика: Власть

Откройте участковому

"Домашним полицейским" сократят задачи
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Участковые уполномоченные получат больше возможностей заниматься действительно важной для людей работой и меньше тратить время на бумажную волокиту. Более того, "домашних полицейских" освободят и от многих несвойственных им функций.
Раз в два года столичные участковые встречаются с жителями, чтобы отчитаться и поговорить о проблемах. Фото: Сергей Михеев Раз в два года столичные участковые встречаются с жителями, чтобы отчитаться и поговорить о проблемах. Фото: Сергей Михеев
Раз в два года столичные участковые встречаются с жителями, чтобы отчитаться и поговорить о проблемах. Фото: Сергей Михеев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект ведомственного приказа "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности". Новый документ позволит оптимизировать работу участковых и более качественно проводить профилактику преступлений. Приказ должен вступить в силу в мае следующего года.

Проект приказа должен утвердить сразу два главных для каждого сотрудника документа - должностную инструкцию и наставление по организации деятельности. Разумеется, эти документы - тоже вновь разработанные. В них детализированы функциональные задачи участковых, исключены их избыточные и дублирующие обязанности. Уточняется и перечень лиц, которые должны стоять на учете в органах внутренних дел, и конкретизируется механизм контроля за ними.

По словам Ирины Волк, акцент сделан на необходимости уделять особое внимание во время профилактических обходов пожилым людям для защиты их прав и законных интересов.

Участковым не будут поручать проверки по заявлениям об экономических, тяжких и особо тяжких преступлениях. Этим будут заниматься профильные подразделения

В проекте приказа прямо признается, что "меры, принимаемые по повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции, кардинального улучшения не приносят. Избыточная нагрузка влечет отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава".

Именно поэтому предусматривается и новый режим работы участкового в две смены, устанавливается график несения службы с обязательным заполнением рабочих и выходных дней, дней отпуска. До сих пор это не было закреплено в действующих нормативных актах.

МВД предлагает "исключить практику поручения участковым уполномоченным полиции проверок по зарегистрированным заявлениям и сообщениям о преступлениях экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях или не относящихся к компетенции полиции, а также о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, совершенных вне территории закрепленных за ними административных участков".

Одна из главных новаций - перевод документооборота участковых и их руководителей в электронный формат, для чего будет использоваться модуль "Участковый". "Предполагается, что новый приказ станет более понятным, простым и удобным для практического применения в повседневной деятельности, чем ныне действующий", - сказала Ирина Волк.

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Кстати, столичная полиция не так давно провела уникальный эксперимент, который был призван вывести на новый качественный уровень роль участковых уполномоченных. Смысл эксперимента заключался в том, что часть функций участковых взяли на себя общественные пункты охраны порядка. Таких пунктов в Москве 765. Их возглавляют, как правило, люди опытные и уважаемые - вышедшие на пенсию полицейские или военные. Речь идет не о подмене общественниками сотрудника полиции, а о всесторонней и квалифицированной помощи, освобождении его от рутинной работы.

Например, участковый обязан рассматривать все обращения граждан. В год таких обращений поступает около полумиллиона. И это на три с половиной тысячи участковых! Так вот, часть этих обращений теперь принимают в общественных опорных пунктах. Ведь участковый далеко не всегда сидит в своем кабинете, поэтому общественник вполне может выслушать гражданина и передать все сотруднику полиции. А то и оказать посильную помощь, дать дельный совет.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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