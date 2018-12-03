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03.12.2018 20:20
Рубрика: Общество

Одно большое ухо

В США создали устройство, позволяющее "слышать" кожей
Текст: Антон Благовещенский, Марина Гусенко, Юлия Кривошапко, Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Для людей, имеющих проблемы со слухом, да и просто для тех, кто "любит мир ушами" и хочет получить новый опыт, есть хорошие новости. Один из американских стартапов - Not Impossible Labs - создал гарнитуру, которая позволяет человеку "слушать" кожей.
Гарнитура позволяет ощущать окружающие звуки всем телом. Фото: instagram.com/notimpossible Гарнитура позволяет ощущать окружающие звуки всем телом. Фото: instagram.com/notimpossible
Гарнитура позволяет ощущать окружающие звуки всем телом. Фото: instagram.com/notimpossible

Разработка называется Music: Not Impossible (англ. музыка: не невозможно) (M: NI). Это гарнитура из электронных браслетов на запястья и лодыжки, соединенных в цепь и замкнутых на спине, с питанием от аккумуляторных батарей. Устройство взаимодействует со звуковой системой помещения и посылает вибрации через самый большой человеческий орган - кожу. Тем самым оно позволяет обладателю гарнитуры всем телом ощущать музыку и окружающие звуки.

По словам разработчиков, кожа человека, конечно, менее, чем уши, чувствительна к звуковым частотам, но она хорошо улавливает интенсивность и изменения амплитуды звуковых сигналов. Этим свойством они и решили воспользоваться, задумав создать свой девайс. На реализацию идеи ушло около трех лет.

Фото: depositphotos.com
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Коммерческая версия новой разработки должна появиться в 2019 году. Пока же девайс проходит тестирование. Причем уже не только в лаборатории, но и в реальных условиях. На днях ресурс arstectica рассказал о необычном концерте, состоявшемся в Лас-Вегасе (США). В числе зрителей были глухие и слабослышащие люди, которым раздали новое устройство. Одна из участниц тестирования гаджета призналась потом, что чувствовала себя с ним так, как будто находилась между струн фортепиано.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 15 процентов населения планеты имеет какие-либо формы инвалидности. Из них 2-4 процента людей испытывают серьезные трудности в повседневной жизни. Для них развитие новых технологий - благо. Умные часы для незрячих, экзоскелеты для парализованных, столовые приборы с электронными держателями для людей с нарушением моторики рук - все это вряд ли способно вернуть полноценную жизнь, но улучшить ее качество действительно может.

Общество Наука
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