На заседании в Дублине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира под рабочим названием Лига Европы-2.

Как сообщает пресс-служба организации, турнир будет проводиться в 2021-2024 годах по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповой стадии выступят 32 команды. Матчи будут проходить по четвергам. Плей-офф стартует начиная с 1/8 финала. Однако перед этим состоится дополнительный раунд. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что такой подход сделает еврокубки более инклюзивными.

- Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках, - отметил Чеферин. - Это желание соответствует и задачам УЕФА.

Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе: в среду - новый турнир, в четверг - Лига Европы, в субботу - Лига чемпионов.