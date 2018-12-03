Умер самый богатый человек Бельгии

На 93-м году жизни скончался миллиардер Альберт Фрер, самый богатый человек Бельгии. Журнал Forbes оценивает состояние Фрера в $5,8 млрд.

О смерти миллиардера сообщает ТАСС со ссылкой на его холдинговой компании. "На протяжении более трех десятилетий под его руководством компания стала одним из крупнейших холдингов Европы", - отметили в Groupe Bruxelles Lambert.

Альберт Фрер занимался сталелитейно промышленностью, а затем продал свои предприятия государству. На вырученные деньги Фрер построил инвестиционную империю. В 2002 году он получил титул барона от бельгийского короля Альберта II.