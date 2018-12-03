В Австралии неизвестные открыли стрельбу по полицейским

В понедельник, 3 декабря, двое неизвестных открыли стрельбу по полицейским в центре австралийского города Брисбен, штат Квинсленд. О происшествии сообщило главное управление полиции штата в своем Twitter.

"Офицеров вызвали по адресу на Коронэйшион-драйв для проведения следственных действий. В этот момент они заметили двух вооруженных мужчин", - говорится в сообщении.

При этом изначально сообщалось о перестрелке, однако позднее данные были скорректированы. В правоохранительных органах отметили, что подозреваемые выстрелили в сторону полиции один раз.

По информации австралийской полиции, в настоящее время нападавшие забаррикадировались в одной из квартир жилого дома. Какое именно оружие имеется у преступников - неизвестно, как и требования, которые они предъявили правоохранительным органам.

В настоящее время на месте происшествия находятся дополнительные силы спецназа. О пострадавших в результате инцидента ничего не сообщается.