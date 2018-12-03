В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК

Выход Катара из ОПЕК может затруднить принятие решения о будущих объемах добычи нефти, однако для самой сделки это решение не критично. Такое мнение выразил директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, достичь компромисса на встрече, которая состоится в ближайшие дни в Вене, станет сложнее. "Однако простановка членства Катара не так криминальна - страна производит менее 2 процентов объема нефти, добываемой странами ОПЕК", - цитирует эксперта ТАСС.

Представитель Fitch полагает, что, скорее всего, картель примет решение о небольшом снижении добычи относительно текущего уровня, что позволит стабилизировать цены. Впрочем, на них больше влияют сообщения об улучшении торговых отношений между США и Китаем, чем новость о выходе Катара из ОПЕК. Саудовская Аравия и Россия приложат все усилия, чтобы сохранить механизм, "поэтому организации и сделке вряд ли что-то угрожает", отметил Маринченко. Тем более, что к соглашению могут присоединиться Ливия и Нигерия.

Ранее министр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби объявил, что его страна намерена покинуть ОПЕК в январе 2019 года. "Решение о выходе отражает стремление Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в ближайшие годы. Катар усердно работал в течение последних нескольких лет, чтобы разработать будущую стратегию, основанную на росте и расширении, как в своей деятельности внутри страны, так и за рубежом", - отметил министр. "Достижение нашей амбициозной стратегии роста, несомненно, потребует целенаправленных усилий, приверженности и преданности делу сохранения и укрепления позиции Катара как ведущего производителя природного газа", - добавил он.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти сегодня объединяет 15 нефтедобывающих стран, на долю которых приходится почти половина мировой добычи нефти.