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03.12.2018 16:25
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили инициативы ФРГ об отказе от "Северного потока-2"

Текст: Татьяна Замахина

В Германии спорят, стоит ли отказываться от "Северного потока - 2". В думском комитете по энергетике заявили о том, что Россия доказала, что является надежным поставщиком, а немецкие власти заинтересованы в строительстве.

Ранее немецкие политики выступили с предложением отказаться от участия в "Северном потоке-2". В частности, глава минздрава Германии Йенс Шпан, кандидат на должность главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что он может стать рычагом давления.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Однако глава ХДС и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против отказа от проекта. Она считает, что одна из возможностей разрядить ситуацию - это отрегулировать объемы поставок через трубопровод, однако выход немецких компаний из проекта неприемлем.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, которого цитирует RT, подчеркнул, что Россия имеет репутацию надежного поставщика углеводородов. Наша страна доказала, что всегда выполняет свои обязательства.

- Это является важным для европейских стран, потому что, конечно, они заинтересованы в бесперебойном снабжении. Правительство Германии и других европейских стран активно поддерживает и "Северный поток-2", и "Турецкий поток", которые являются гарантией надежного и полного объема по договору поставок в Европу, - отметил Ананских.

Проект "Северного потока-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Уже построено суммарно 300 км.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Законодательная власть Госдума Газопровод "Северный поток-2"
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