В Тбилиси задержана группа украинских боевиков. Возглавлял специалистов по организации беспорядков партнер экс-президента Саакашвили, депутат Рады Семен Семенченко.

О задержании украинцев сообщило МВД Грузии. Во время обысков в гостиничных номерах полицейские обнаружили пистолеты "Беретта" и "Макаров", а также автоматы и различные боеприпасы. Всего полицейские задержали шесть граждан Украины, и одного грузина: некоего Луку Чхетия, воевавшего на Донбассе в составе карательных подразделений. МИД Украины факт задержания своих вооруженных граждан подтвердил. Как написал в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков со ссылкой на "разного рода контакты", Семенченко удалось избежать ареста благодаря дипломатическому паспорту. "Он подставил своих людей, и в последний момент сбежал, точно так, как сбежал в Иловайске и в Дебальцево", - пишет советник Порошенко.