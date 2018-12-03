Катар объявил о выходе из ОПЕК

Катар намерен покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2019 года. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби в понедельник, а затем подтвердила государственная нефтяная компания "Катар Петролеум", передает телеканал Al Jazeera.

Выступая на пресс-конференции в Дохе, аль-Кааби сказал: "Решение о выходе отражает стремление Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в ближайшие годы. Катар усердно работал в течение последних нескольких лет, чтобы разработать будущую стратегию, основанную на росте и расширении, как в своей деятельности внутри страны, так и за рубежом".

"Достижение нашей амбициозной стратегии роста, несомненно, потребует целенаправленных усилий, приверженности и преданности делу сохранения и укрепления позиции Катара как ведущего производителя природного газа", - добавил министр энергетики.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня объединяет 15 нефтедобывающих стран, на долю которых приходится почти половина мировой добычи нефти.