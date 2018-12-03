В МИД связали рост жертв среди жителей в Афганистане с действиями США

Ставка на военную силу в решении афганского вопроса ведет к росту числа жертв среди гражданского населения. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя авиаудары международных сил, в результате которых погибли более 30 мирных жителей.

"Насколько можно судить, наблюдаемый рост жертв напрямую связан с объявленным ранее решением США интенсифицировать свою военную активность в Афганистане. Подтверждением этому служит статистика американского военного командования, согласно которой за первые десять месяцев текущего года в Афганистане сброшено рекордное количество бомб", - отметили на Смоленской площади.

"Ставка на военную силу в решении афганского вопроса несет в себе значительные риски, прежде всего, связанные с ростом числа жертв среди мирного населения", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что Москва будет требовать провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, ранее международная коалиция во главе с США нанесла два удара по целям в Афганистане. В результате в провинции Гильменд погибли 23 мирных жителя, в провинции Пактия - 8 человек. Во второй половине ноября было зафиксировано пять таких инцидентов.

Между тем в прошлом месяце в Москве прошли переговоры между представителями официального Кабула и талибов.

"Сам факт, что впервые представители противоборствующих в Афганистане сторон оказались в одном зале и были готовы говорить друг с другом - это пусть и скромный, но первый шаг в направлении дальнейших полноформатных мирных переговоров", - прокомментировал итоги встречи спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.