Ежегодное чествование лучших юристов страны значимое в юридическом мире мероприятие. Традиционно оно проводится в профессиональный праздник правоведов День юриста. Как обычно, награда была вручена в пяти номинациях. Премией за правозащитную деятельность отмечена Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев стал лучшим в номинации "Развитие законодательства".
В номинации "За вклад в юридическую науку" премии удостоен заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ Евгений Суханов. Лауреатом премии в номинации "Юридическое образование" стал директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Игорь Барциц. В номинации "Правовое просвещение" премия присуждена президенту Федеральной нотариальной палаты, члену президиума Ассоциации юристов России Константину Корсику.
Как отметили эксперты, награда служит важным подтверждением эффективности работы по повышению роли нотариата в системе защиты прав граждан.
"Институт нотариата играет все большую роль в жизни общества, - сказал Константин Корсик. - В условиях ускоряющегося гражданского оборота вопросы защиты прав и, конечно, правового просвещения населения приобретают особую значимость. Нотариусы как наиболее доступные для граждан юристы высокой квалификации успешно справляются со столь ответственными задачами".
В рамках той же торжественной церемонии был дан старт Всероссийскому правовому диктанту. В течение недели - до 10 декабря можно будет написать диктант в режиме онлайн на сайте юрдиктант.рф. Сделать это можно из любой точки страны. А 7 декабря в полдень для очного написания диктанта во всех регионах откроются специальные площадки. Диктант рассчитан на граждан Российской Федерации в возрасте от 14 лет. Участники диктанта должны будут в формате теста ответить на 30 вопросов, на прохождение диктанта будет дано 60 минут.
"Диктант, по сути, является масштабным исследованием уровня правовой грамотности в стране, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Конечно, это не социологическое исследование в полном смысле слова, но тем не менее получится достаточно объективный замер. К тому же социологические исследования не решают задачи просвещения, это противоречит их природе".
Между тем, по его словам, одной из целей правового диктанта является именно правовое просвещение. Люди задумаются над вопросами, будут искать ответы и получат новые знания.
"Участие в диктанте сможет принять любой человек в удобной ему форме: онлайн или офлайн, а результаты будут использованы при корректировке планов по правовому просвещению и образовательных программ", - говорит Владимир Груздев.
Вопросы диктанта в основном касаются знания Конституции, административной ответственности, трудовых, гражданских и семейных прав.
"Как сто лет назад нужна была борьба за общую грамотность, так сейчас нам нужна грамотность юридическая, без которой мы современную экономику построить не сможем, - сказал сопредседатель Деловой России Андрей Назаров. - Поэтому, чтобы расширить круг участников в 2018 году мы расширили круг организаторов диктанта, а также ввели возможность пройти тестирование онлайн. В прошлом году диктант проходил в основном на базе учебных заведений и так получилось, что предприниматели оказались практически незадействованными в акции. Так что в этом году мы решили также проводить тестирование на базе российских предприятий и проверять не только отдельный круг топ-менеджмента, но и их работников разной категории. Конечно, люди не должны знать законы наизусть, но они должны знать свои права, ориентироваться в них, в том числе и трудовом праве, где пока у населения есть определенные пробелы".
Напомним, впервые диктант был проведен в прошлом году и привлек более 55 тысяч участников. Как оказалось, граждане страны лучше знают конституционное и семейное право.
Причем женщины чуть лучше мужчин разбираются в тонкостях трудового и семейного законодательства. Как пояснил сопредседатель АЮР, ректор университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, вопросы подбираются с практическим уклоном, именно с такими ситуациями людям чаще всего приходится сталкиваться в жизни. В этот раз картина получится более широкой. Как выглядит карта правовой грамотности? Какие белые правовые пятна остались для граждан? Итоги проекта будут подведены 11 декабря во время пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты".