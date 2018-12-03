Ассоциации юристов провела торжественную церемонию награждения лауреатов премии "Юрист года" - без преувеличения, главной юридической награды страны.

Ежегодное чествование лучших юристов страны значимое в юридическом мире мероприятие. Традиционно оно проводится в профессиональный праздник правоведов День юриста. Как обычно, награда была вручена в пяти номинациях. Премией за правозащитную деятельность отмечена Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев стал лучшим в номинации "Развитие законодательства".

В номинации "За вклад в юридическую науку" премии удостоен заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ Евгений Суханов. Лауреатом премии в номинации "Юридическое образование" стал директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Игорь Барциц. В номинации "Правовое просвещение" премия присуждена президенту Федеральной нотариальной палаты, члену президиума Ассоциации юристов России Константину Корсику.

Как отметили эксперты, награда служит важным подтверждением эффективности работы по повышению роли нотариата в системе защиты прав граждан.

"Институт нотариата играет все большую роль в жизни общества, - сказал Константин Корсик. - В условиях ускоряющегося гражданского оборота вопросы защиты прав и, конечно, правового просвещения населения приобретают особую значимость. Нотариусы как наиболее доступные для граждан юристы высокой квалификации успешно справляются со столь ответственными задачами".

В рамках той же торжественной церемонии был дан старт Всероссийскому правовому диктанту. В течение недели - до 10 декабря можно будет написать диктант в режиме онлайн на сайте юрдиктант.рф. Сделать это можно из любой точки страны. А 7 декабря в полдень для очного написания диктанта во всех регионах откроются специальные площадки. Диктант рассчитан на граждан Российской Федерации в возрасте от 14 лет. Участники диктанта должны будут в формате теста ответить на 30 вопросов, на прохождение диктанта будет дано 60 минут.

"Диктант, по сути, является масштабным исследованием уровня правовой грамотности в стране, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Конечно, это не социологическое исследование в полном смысле слова, но тем не менее получится достаточно объективный замер. К тому же социологические исследования не решают задачи просвещения, это противоречит их природе".

В течение недели каждый гражданин страны может написать правовой диктант на сайте юрдиктант.рф и проверить уровень своей правовой грамотности

Между тем, по его словам, одной из целей правового диктанта является именно правовое просвещение. Люди задумаются над вопросами, будут искать ответы и получат новые знания.

"Участие в диктанте сможет принять любой человек в удобной ему форме: онлайн или офлайн, а результаты будут использованы при корректировке планов по правовому просвещению и образовательных программ", - говорит Владимир Груздев.

Вопросы диктанта в основном касаются знания Конституции, административной ответственности, трудовых, гражданских и семейных прав.

"Как сто лет назад нужна была борьба за общую грамотность, так сейчас нам нужна грамотность юридическая, без которой мы современную экономику построить не сможем, - сказал сопредседатель Деловой России Андрей Назаров. - Поэтому, чтобы расширить круг участников в 2018 году мы расширили круг организаторов диктанта, а также ввели возможность пройти тестирование онлайн. В прошлом году диктант проходил в основном на базе учебных заведений и так получилось, что предприниматели оказались практически незадействованными в акции. Так что в этом году мы решили также проводить тестирование на базе российских предприятий и проверять не только отдельный круг топ-менеджмента, но и их работников разной категории. Конечно, люди не должны знать законы наизусть, но они должны знать свои права, ориентироваться в них, в том числе и трудовом праве, где пока у населения есть определенные пробелы".

Напомним, впервые диктант был проведен в прошлом году и привлек более 55 тысяч участников. Как оказалось, граждане страны лучше знают конституционное и семейное право.

Причем женщины чуть лучше мужчин разбираются в тонкостях трудового и семейного законодательства. Как пояснил сопредседатель АЮР, ректор университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, вопросы подбираются с практическим уклоном, именно с такими ситуациями людям чаще всего приходится сталкиваться в жизни. В этот раз картина получится более широкой. Как выглядит карта правовой грамотности? Какие белые правовые пятна остались для граждан? Итоги проекта будут подведены 11 декабря во время пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты".