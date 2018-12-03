В Новом Уренгое из-за неосторожного обращения с огнем сгорел жилой дом

Двухэтажный деревянный многоквартирник сгорел в ночь на воскресенье на улице Первопроходцев в городе Новый Уренгой. Есть жертвы. Дознаватели отрабатывают несколько версий случившегося.

Сообщение о происшествии поступило в 02.13 по московскому времени 2 декабря. Как рассказал замначальника главка МЧС ЯНАО Алексей Захламин, когда подразделения прибыли на место ЧП, здание полыхало, наблюдалось сильное задымление: все силы были брошены на спасение людей. Из дома с помощь пожарных лестниц спасли 10 человек. Один из жильцов скончался в карете "скорой помощи", пятеро госпитализированы в центральную городскую больницу.

Дом сгорел практически дотла. В администрации города после пожара собралась комиссия по ЧС, где рассмотрели возможность оказания матпомощи погорельцам и расселения их.

"Предположительно очаг пожара находился в квартире номер 13, откуда вынесли мужчину, позднее скончавшегося в "скорой". Неосторожное обращение с огнем - наиболее вероятная причина из нескольких отрабатываемых версий", - передает пресс-служба регионального МЧС.