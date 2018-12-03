В ОНФ выступили против установки видеокамер в такси

Инициатива об установке видеорегистратров для того, чтобы снимать происходящие в салонах такси, может привести к нарушению прав и свобод граждан.

"Можно будет узнать, как едет человек и с кем, другие подробности его личной жизни. Непонятно, кем и как будут использоваться отснятые кадры", - предупреждает модератор площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Безопасные и качественные автомобильные дорого", депутат Госдумы Александр Васильев.

Принятие этой инициативы негативно скажется на популярности такси, люди будут меньше пользоваться данным видом транспорта. И предпочтут услуги серых перевозчиков, в машинах которых нет видеокамер.

Альтернативой этой инициативе могло бы стать создание "тревожной кнопки" в приложениях по вызову такси, считает он. Но если случаи нападений и домогательств в такси становятся массовыми, то стоит задуматься не о видеорегистраторе, а о том кто работает на этом виде транспорта, соблюдается ли режим труда и отдыха, проверяют ли психическое состояние тех, кто идет в таксисты, проходят ли они медицинских контроль. Все эти вопросы нельзя решить установкой видеорегистраторов, считают эксперты.