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Рубрика: В мире

Посла ты не трогай

В Польше обиделись на главу дипмиссии США
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Между Варшавой и Вашингтоном вспыхнул скандал из-за письма, написанного новым послом США в Польше Жоржеттой Мосбахер руководству республики - премьеру Матеушу Моравецкому и главе МВД Йоахиму Брудзиньскому. Как следует из утечки в еженедельнике Do Rzeczy, Мосбахер, которая никогда не была карьерным дипломатом, вышла за границы своей компетенции, потребовав от польских властей прекратить расследование в отношении польского телеканала TVN (им владеет американская корпорация Discovery). Кроме того, посол запуталась в написании польских фамилий своих адресатов и в обеих допустила ошибки.
Жоржетта Мосбахер. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski Жоржетта Мосбахер. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Жоржетта Мосбахер. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн

Как передает Associated Press, письмо "вызвало гневные комментарии со стороны политиков и простых поляков, которые увидели проявление неуважения как в тоне послания, так и в допущенных в нем ошибках". По данным агентства, после выступления Жоржетты Мосбахер на ту же тему в стенах польского парламента вице-премьер Польши Ярослав Говин якобы отменил с ней встречу. Напомним, у министерства внутренних дел появились вопросы к телеканалу TVN после того, как его репортеры представили документальный фильм о неонацистском подполье, в которое они внедрились. В частности, была показана тайная сходка поклонников Гитлера в польском лесу, на которой день рождения нацистского вождя отмечали тортом с символикой рейха. Журналисты настаивают, что хотели высветить проблему, однако теперь их самих обвиняют в пропаганде неонацизма. "По мнению журналиста Марцина Маковицкого из консервативного издания Do Rzeczy (где и появилась утечка. - Прим. "РГ"), в польских правящих кругах говорят о том, что посол США на самом деле не поддерживает независимые СМИ, но отстаивает интересы американского бизнеса", - пишет AP.

Многие политики и простые поляки обвинили Жоржетту Мосбахер в неуважении к их стране

При этом в правительстве Польши поспешили замять скандал. Его официальный представитель Йоанна Копчинска заявила, что "один инцидент не сможет изменить великолепных отношений между Польшей и США". За главу американской дипмиссии вступился и министр обороны Польши Мариуш Блащак, объяснив, что у Мосбахер просто "мало опыта" на дипломатическом поприще. Зато, по словам Блащака, его ведомство поддерживает с главой дипмиссии США "очень эффективные" контакты по вопросу о возможном размещении на территории Польши американской военной базы, которую в Варшаве хотят назвать "Форт Трамп".

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