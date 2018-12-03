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03.12.2018 18:04
Рубрика: Экономика

Пусть меня научат

В России появилась новая профессия - цифровой куратор
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
В России официально появилась новая профессия - цифровой куратор. Профстандарт для нее был утвержден минюстом буквально на прошлой неделе. А в стране уже начинается подготовка кадров по этой специальности.
Сегодня надо уметь находить общий язык даже с искусственным интеллектом. Фото: Сергей Михеев/РГ Сегодня надо уметь находить общий язык даже с искусственным интеллектом. Фото: Сергей Михеев/РГ
Сегодня надо уметь находить общий язык даже с искусственным интеллектом. Фото: Сергей Михеев/РГ

Цифровой куратор будет прежде всего обучать пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами. Например, поможет освоить пожилому человеку электронные способы платежей за коммунальные услуги, научит вести документооборот в электронном виде и многим другим компьютерным премудростям.

Фото: depositphotos.com
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"Запрос на такую профессию есть. Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ", - говорит председатель Российского общества "Знание", зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. 60 процентов опрошенных пожилых людей сообщили, что испытывают трудности при освоении интернет-пространства, 83 процента респондентов сказали, что не знают, где могли бы научиться пользоваться интернетом и девайсами.

Цифровыми кураторами могут стать студенты и ученики 10-х и 11-х классов, если они пройдут для этого специальную подготовку. "Для них это возможность первого рабочего места, быстрого старта в профессию и освоение культуры входа в профессию через профессиональный экзамен", - продолжает Духанина. Люди более старшего возраста смогут получить дополнительное образование по новой специальности. Пожилые люди благодаря ей смогут не только решать свои бытовые проблемы, но и быть более конкурентоспособными на рынке труда.

В рамках специальности "цифровой куратор" определены две квалификации - консультант и ассистент консультанта.

60 процентов людей "серебряного возраста" испытывают трудности при освоении интернет-пространства, но хотели бы "гулять" по его просторам

К середине декабря планируется создать специализированные площадки для обучения специалистов по новой профессии. На основе профессионального стандарта будет формироваться образовательный стандарт. Квалификацию такие специалисты будут подтверждать, сдавая квалификационный экзамен. Подготовка первой группы экзаменаторов уже прошла на базе ВНИИ труда Минтруда России при участии Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения. В дальнейшем им предстоит проводить независимую квалификационную оценку цифровых кураторов на соответствие требованиям профстандарта.

Фото: depositphotos.com
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Параллельно в регионах формируются центры цифровой грамотности - к 2024 году их число должно приблизиться к тысяче. К этому же году в стране будет подготовлено десять тысяч цифровых кураторов, а по программам цифровой грамотности обучено два миллиона человек.

Цифровой куратор - не единственная новая профессия, которая входит в нашу жизнь. Появление новых специальностей и стремительная трансформация старых уже становится привычным явлением.

Директор направления по подготовке кадров для цифровой экономики АНО "Университет НТИ 2035" Олег Подольский приводит пример: юристы должны научиться трансформировать юридическую практику под задачи цифровой экономики, связанные с виртуальной и дополненной реальностью, искусственным интеллектом. Иначе рискуют остаться на обочине. Также будут крайне востребованы в ближайшем будущем специалисты по правовым вопросам использования беспилотного транспорта.

А рутинные профессии между тем будут исчезать, на их место придут машины. По данным специалистов НИУ ВШЭ, скоро останутся невостребованными такие профессии, как раздельщики мяса и рыбы, сборщики электромеханического оборудования, технические специалисты по геологии, риелторы и офисные клерки.

Экономика Работа Занятость
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