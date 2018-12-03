В России упростят процедуру установления инвалидности

Процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности планируется максимально упростить. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Министр подчеркнул, что процедура освидетельствования должна стать более комфортной для россиян, для этого организована передача направительных документов из медорганизаций в бюро МСЭ без участия граждан. Изменения затронут, в том числе, форму, которая является основным документом для направления на медико-социальную экспертизу. Кроме того, в настоящее время Минтруда совместно с Минздравом разрабатывает перечень медицинских обследований для каждого заболевания.

"Такой перечень поможет избежать ошибок при заполнении, и из МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут", - объяснил министр в беседе с ТАСС, добавив, что министерство сейчас стремится, в том числе, к установлению взаимодействия между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ, так как это тоже способно значительно упростить процедуру установления инвалидности.