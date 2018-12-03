В России вырос интерес розничных инвесторов к фондовому рынку

На фондовом рынке Московской биржи стало больше инвесторов-физических лиц. По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), за первое полугодие таких клиентов зарегистрировано почти 1,5 миллиона человек (на 21,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года).

"У нас проснулся ретейловый спрос в стране, - отметил на конференции "Биржевой срочный рынок: взгляд в будущее" председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. - Это произошло из-за низких ставок по депозитам. Выходя из депозитов, инвестор в первую очередь выбирает наиболее консервативные инструменты, то есть ОФЗ. Затем следуют корпоративные облигации и, наконец, акции".

Растет и число активных инвесторов (тех, кто совершил хотя бы одну сделку в месяц): по данным Московской биржи, в сентябре таких было 140,5 тысячи человек, в октябре - 160 тысяч.

При этом, по данным НАУФОР, активные инвесторы не консервативны: самые популярные инструменты - акции, на них пришлось в первом полугодии 66 процентов общего объема сделок физических лиц. Аналитики отмечают также рост интереса к биржевым инвестиционным фондам (ETF) и облигациям.

Растет и количество зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В ноябре их число превысило 500 тысяч. Больше половины открыты новыми частными инвесторами, у которых до этого брокерских счетов не было. Всего с начала 2015 года, когда ИИС появились на рынке, появилось около одного миллиона новых частных инвесторов.

Частные инвесторы предпочитают открывать ИИС в банках, предлагающих брокерское обслуживание, либо брокерских компаниях, в управляющих компаниях - реже. Абсолютный лидер по количеству открытых счетов - Сбербанк (241 тысяча). Владельцы таких счетов так же, как и розничные клиенты фондового рынка в целом, больше всего вкладывают в акции. На конец октября их доля в портфелях ИИС составила 50 процентов. Чуть меньше трети приходится на государственные облигации, 19,4 процента - на корпоративные облигации.

Сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Эти деньги можно инвестировать в акции, государственные и корпоративные облигации, биржевые фонды (ETF), паевые фонды и другие инструменты. Инвестор получает доход от инвестиций, а также инвестиционный вычет по налогу на НДФЛ в размере 13 процентов. Вычет можно выбрать из двух вариантов - на сумму ежегодного взноса или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

В мае стало известно, что в ЦБ РФ рассматривают возможность разрешить одному клиенту иметь несколько ИИС. Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов пояснял тогда, что один счет будет главным, его можно будет пополнять и снимать средства, а другие счета нужны для диверсификации вложений. Если эта инициатива будет принята, владелец ИИС сможет распределять деньги между несколькими управляющими и выбирать разные стратегии инвестирования.

Снова эту идею Швецов озвучил на конференции Московской биржи "Розничный инвестор - 2018" в сентябре. Однако пока вопрос не проработан, главная дилемма, которую предстоит решить, это инвестиционный вычет. Основной смысл ИИС при запуске был в том, чтобы предоставлять одному человеку возможность открыть один счет и получить одну налоговую льготу.