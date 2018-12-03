В России вырос интерес розничных инвесторов к фондовому рынку

"У нас проснулся ретейловый спрос в стране, - отметил на конференции "Биржевой срочный рынок: взгляд в будущее" председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. - Это произошло из-за низких ставок по депозитам. Выходя из депозитов, инвестор в первую очередь выбирает наиболее консервативные инструменты, то есть ОФЗ. Затем следуют корпоративные облигации и, наконец, акции".
Растет и число активных инвесторов (тех, кто совершил хотя бы одну сделку в месяц): по данным Московской биржи, в сентябре таких было 140,5 тысячи человек, в октябре - 160 тысяч.
При этом, по данным НАУФОР, активные инвесторы не консервативны: самые популярные инструменты - акции, на них пришлось в первом полугодии 66 процентов общего объема сделок физических лиц. Аналитики отмечают также рост интереса к биржевым инвестиционным фондам (ETF) и облигациям.
Растет и количество зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В ноябре их число превысило 500 тысяч. Больше половины открыты новыми частными инвесторами, у которых до этого брокерских счетов не было. Всего с начала 2015 года, когда ИИС появились на рынке, появилось около одного миллиона новых частных инвесторов.
Частные инвесторы предпочитают открывать ИИС в банках, предлагающих брокерское обслуживание, либо брокерских компаниях, в управляющих компаниях - реже. Абсолютный лидер по количеству открытых счетов - Сбербанк (241 тысяча). Владельцы таких счетов так же, как и розничные клиенты фондового рынка в целом, больше всего вкладывают в акции. На конец октября их доля в портфелях ИИС составила 50 процентов. Чуть меньше трети приходится на государственные облигации, 19,4 процента - на корпоративные облигации.
Сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Эти деньги можно инвестировать в акции, государственные и корпоративные облигации, биржевые фонды (ETF), паевые фонды и другие инструменты. Инвестор получает доход от инвестиций, а также инвестиционный вычет по налогу на НДФЛ в размере 13 процентов. Вычет можно выбрать из двух вариантов - на сумму ежегодного взноса или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).
В мае стало известно, что в ЦБ РФ рассматривают возможность разрешить одному клиенту иметь несколько ИИС. Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов пояснял тогда, что один счет будет главным, его можно будет пополнять и снимать средства, а другие счета нужны для диверсификации вложений. Если эта инициатива будет принята, владелец ИИС сможет распределять деньги между несколькими управляющими и выбирать разные стратегии инвестирования.
Снова эту идею Швецов озвучил на конференции Московской биржи "Розничный инвестор - 2018" в сентябре. Однако пока вопрос не проработан, главная дилемма, которую предстоит решить, это инвестиционный вычет. Основной смысл ИИС при запуске был в том, чтобы предоставлять одному человеку возможность открыть один счет и получить одну налоговую льготу.