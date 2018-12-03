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03.12.2018 17:03
Рубрика: Экономика

В России зафиксированы рекордно низкие ставки по ипотеке

Текст: Георгий Панин
В России выдано рекордное количество ипотечных кредитов. Эксперты Дом.рф подсчитали, что в октябре этого года выдано более 141 тысячи кредитов на сумму прочти достигающую 300 миллиардов рублей (299,8 млрд рублей).
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Таким образом, это стало рекордным месячным объемом выдачи за всю историю рынка ипотеки в стране. Всего же за 10 месяцев 2018 года выдано 1,17 миллиона кредитов на 2,37 триллиона рублей.

Средние ставки по жилищным займам за тот же период составили 9,55 процента, что стало меньше почти на 1,4 процентных пункта к 2017 году. В октябре ставка по кредитам установила рекорд, удержавшись на уровне 9,41 процента.

Фото: depositphotos.com
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"Ипотека - один из немногих высокомаржинальных банковских продуктов, который показывает растущие денежные потоки и имеет низкий уровень плохих долгов сравнительно с другими сегментами банковской розницы. Поэтому здесь высока конкуренция. Заемщики готовы рефинансировать эти кредиты по более низким ставкам, и, в отличие от депозитов, не слишком сильно интересуются рейтингами кредиторов. Это обстоятельство определяет высокий уровень конкуренции между банками, поэтому ставки, хоть и растут, но все же значительно медленнее, чем по другим видам кредитов. Я полагаю, что нынешний спрэд к ключевой ставке на уровне 140-170 базисных пунктов в большинстве ипотечных банков по этой причине будет сужаться до 80-100 базисных пунктов к ключевой ставке. Однако полностью абсорбировать повышение учетной ставки ЦБ РФ, конечно, не получится", - Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра".

Экономика Недвижимость Ипотека Рынок кредитования
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