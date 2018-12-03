В России зафиксированы рекордно низкие ставки по ипотеке

Таким образом, это стало рекордным месячным объемом выдачи за всю историю рынка ипотеки в стране. Всего же за 10 месяцев 2018 года выдано 1,17 миллиона кредитов на 2,37 триллиона рублей.

Средние ставки по жилищным займам за тот же период составили 9,55 процента, что стало меньше почти на 1,4 процентных пункта к 2017 году. В октябре ставка по кредитам установила рекорд, удержавшись на уровне 9,41 процента.

"Ипотека - один из немногих высокомаржинальных банковских продуктов, который показывает растущие денежные потоки и имеет низкий уровень плохих долгов сравнительно с другими сегментами банковской розницы. Поэтому здесь высока конкуренция. Заемщики готовы рефинансировать эти кредиты по более низким ставкам, и, в отличие от депозитов, не слишком сильно интересуются рейтингами кредиторов. Это обстоятельство определяет высокий уровень конкуренции между банками, поэтому ставки, хоть и растут, но все же значительно медленнее, чем по другим видам кредитов. Я полагаю, что нынешний спрэд к ключевой ставке на уровне 140-170 базисных пунктов в большинстве ипотечных банков по этой причине будет сужаться до 80-100 базисных пунктов к ключевой ставке. Однако полностью абсорбировать повышение учетной ставки ЦБ РФ, конечно, не получится", - Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра".