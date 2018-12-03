В Сеть попали фото и видео нового флагмана Samsung Galaxy S10+

Блогер Ben Geskin, известный своими инсайдами, выложил в Twitter видео, на котором, по его данным, запечатлен видеозвонок с нового смартфона Samsung Galaxy S10+. Уточняется, что с помощью гаджета тестируется связь стандарта 5G.

В ролике видно, что смартфон имеет горизонтальную камеру - подобную той, которой оснащены модели Galaxy Note.

Впрочем, некоторые комментаторы усомнились, что на видео попал именно Galaxy S10+ из-за того, что экран смартфона имеет довольно приличные рамки. Эта разница особенно заметна, если сравнить гаджет в ролике с фото защитного стекла для нового флагмана от Samsung.

Между тем, то, что смартфон получит горизонтальную камеру, подтвердил еще один источник. На попавших в Сеть изображениях есть коробка от гаджета и его задняя панель.

Основная камера тройная, как и предполагалось в более ранних утечках.

Презентация новинки состоится на Mobile World Congress в конце февраля 2019 года в Барселоне.