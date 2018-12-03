В Шереметьево Boeing начал взлет без команды

В столичном аэропорту Шереметьево пилот иностранной компании повел самолет на взлет без команды диспетчера.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ", инцидент произошел 2 декабря. Около 9:45 командир экипажа Boeing 737 компании FlyDubai без разрешения диспетчера пошел на взлет. Он прекратил маневр, как только получил команду от персонала. От экипажа потребовали вернуть лайнер на стоянку.

Разбирательство с пилотами длилось около трех часов. После этого в 12:18 Boeing вылетел в Дубай.