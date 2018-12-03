В США разбился автобус с детской футбольной командой

В штате Арканзас произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один ребенок, еще около 40 человек получили травмы различной степени тяжести. О случившемся сообщила полиция штата на своем сайте.

"Не менее 40 человек, большая часть из них дети, были ранены", - говорится в официальном заявлении.

По данным местных правоохранительных органов, инцидент произошел ночью в 02:40 по местному времени (11:00 мск, - прим. "РГ"). Автобус с детской футбольной командой следовал из Техаса в Мемфис. Неподалеку от города Бентон он съехал с трассы и перевернулся.

Причины ЧП выясняются. В настоящее время полиция допрашивает водителя транспортного средства.