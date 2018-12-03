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03.12.2018 22:16
Рубрика: В мире

Услышит ли предупреждение Буша-старшего Трамп

В Вашингтоне началось прощание с экс-президентом США
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
В Вашингтоне в понедельник утром началась церемония прощания со скончавшимся в минувшую пятницу на 95-м году жизни 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Тело ветерана Второй мировой войны, ставшего главой Белого дома, доставили в американскую столицу из техасского Хьюстона на президентском самолете Дональда Трампа.
Специально обученная собака по кличке Салли, помогавшая Бушу-старшему, грустит у гроба хозяина. Фото: REUTERS Специально обученная собака по кличке Салли, помогавшая Бушу-старшему, грустит у гроба хозяина. Фото: REUTERS
Специально обученная собака по кличке Салли, помогавшая Бушу-старшему, грустит у гроба хозяина. Фото: REUTERS

Церемония прощания с Бушем продлится до утра среды, как того требует традиция похорон президентов, затем гроб с его телом торжественно провезут по городу на лафете до Национального собора Вашингтона, где пройдет процедура отпевания, а после довезут до аэропорта и отправят в Хьюстон. Джорджа Буша-старшего похоронят на территории президентской библиотеки, носящей его имя при университете города Колледж-Стейшен в штате Техас, рядом с женой Барбарой, скончавшейся в апреле этого года, и дочерью Робин, умершей в 1953 году в возрасте трех лет. Президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря Днем национального траура в США. На протяжении 30 дней на американских государственных учреждениях будут приспущены флаги.

Фото: Яна Лапикова/РИА Новости
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Мировые политики вспоминают о дипломатичности Буша-старшего, правившего Америкой с 1989 по 1993 год, в нелегкий период геополитических перемен. Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" назвал Буша-старшего великим политиком, который внес существенный вклад в развитие США и в то, чтобы эта страна ответственно подходила к роли, которую играет в мире с учетом ее веса в международных делах. Сергей Лавров вспомнил, как в 1991 году Буш, находясь с визитом на Украине, "выступал за то, чтобы все политические силы в СССР нашли в себе ответственность и чувство долга и сохранили бы страну, не создавая огромных, трагических проблем для миллионов граждан". "Он стремился, чтобы люди, которые жили столетиями и десятилетиями в одной стране, не пострадали от геополитических игр. Вот, о чем сегодня можно говорить с уверенностью", - подчеркнул Лавров.

Фото: REUTERS/Rick Wilking
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На самом деле мало кто из американских политиков, готовых раздувать огонь региональных конфликтов и выступающих за усиление давления на Москву, сегодня вспоминает о высказывании Буша, сделанного в Киеве. Тогда он просил украинские власти не "накалять" отношения с Москвой, словно предчувствуя трагический конфликт, который произойдет на Донбассе два десятилетия спустя. Человек, в 17 лет попавший на фронты Второй мировой, ставший самым молодым пилотом в истории ВМС США, наконец, сбитый в 1944 году над Тихим океаном, но чудом уцелевший, Джордж Буш-старший прекрасно осознавал ту опасность, которую несет в себе война. Он знал, что именно во время смуты в обществе быстро распространяются смертоносные радикальные идеи. И не случайно, что в ходе того самого исторического визита на Украину в 1991 году тогдашний глава Белого дома предупреждал об опасности возрождения бандеровской идеологии.

Но американские политики, настроенные не на диалог, а на конфликт с Россией, этим советам не вняли.

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