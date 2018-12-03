Видео: Майли Сайрус сняла эффектный клип про погоню в Киеве

На YouTube-канале британского исполнителя, диджея, именитого и преуспевающего продюсера (так далее) Марка Ронсона опубликован клип на их совместную с Майли Сайрус работу - трек Nothing Breaks Like a Heart.

Ожидается, что композиция войдет в пятый студийный альбом музыканта, анонсированный на следующий год.

Ролик был снят в Киеве, заверил журнал Rolling Stone. В нем лирическая героиня Сайрус уходит от полицейской погони по улицам, вдоль которых ее молчаливо приветствуют фанаты.

В процессе певица ползает внутри автомобиля, интенсивно демонстрируя подтянутый тыл. Часть действа происходит в ночном клуба - также с демонстрацией пятой точки.

Движение машин - достаточно неспешное, что ничуть не мешает транспортному средству девушки прошибать стены и переворачиваться каким-то абнормальным образом.

"Этот мир может тебе навредить. Он глубоко ранит, оставляя шрамы. Все вещи ломаются, но ничего не может разбиться так, как разбивается сердце", - трагично сетует Сайрус, делая комично строгое личико.

Ронсону 43 года. Родился в Лондоне. Работал над звуком Эми Уайнхаус, Адель, Лили Аллен, с Мосом Дэфом, Эрикой Баду.

Ранее мы рассказывали про чудесный сериал Аллена с Сайрус в одной из главных ролей. К которому сам бедняга Вуди зачем-то после отнесся без энтузиазма.